В Торжке отметят 50-летие туристического маршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья»

3 апреля в музее «Дом России» в Торжке состоится показ литературно-музыкальной программы лауреата фестивалей авторской песни Елизаветы Рысенковой и известного новоторжского поэта Василия Рысенкова «Я в губернии Тверской…». Концерт посвящен празднованию 50-летия туристического маршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья».

«Наш долг – хранить богатое духовное наследие и великую русскую культуру, которые объединяют народ, вызывают чувство гордости за нашу любимую Родину», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Концерт пройдет в формате диалога просто исполнительницы бардовской песни и поэта, а как дочери и отца. На вечере прозвучат известные произведения Александра Пушкина, связанные с Тверской губернией, будут исполнены песни на его стихи. Также участники мероприятия смогут услышать произведения современных тверских авторов, которые посвящены известному русскому поэту.

Мероприятие состоится 3 апреля в 15:00 по адресу: Торжок, улица Луначарского, дом 3 – музей «Дом России»

Узнать подробную информацию можно по телефону: 8-919-061-18-49.

Пресс-служба Правительства Тверской области