Игорь Руденя и Владимир Васильев обсудили вопросы развития Тверской области

29 марта в Правительстве региона состоялась встреча Губернатора Тверской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Рудени и врио заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимира Васильева. Стороны обсудили актуальные для региона вопросы, перспективы развития Верхневолжья.

Речь шла о реализации на территории тверского региона национальных проектов, участии Верхневолжья в новых федеральных программах, сотрудничестве в рамках реализации партийных проектов «Безопасные дороги», «Городская среда» и «Детский спорт».

«Уверен, что кураторство Владимиром Абдуалиевичем этих проектов даст новый этап в развитии нашего региона, инфраструктуры. Совместными усилиями мы сделаем всё, чтобы наши граждане имели возможность увидеть положительные результаты реализации этих проектов. На протяжении этих лет, когда Владимир Абдуалиевич трудился в Дагестане, было много обращений по поводу того, когда же он вернётся. И вот сегодня произошло то, чего ожидали многие», - подчеркнул Игорь Руденя.

«Когда я ушёл на другую работу, то, что должен был сделать как депутат, не отработал. Мы намерены решать эти вопросы совместными усилиями с регионом. В Тверской области есть динамика развития: в занятости населения, газификации, консолидации коммунальных активов. Эти вопросы проработаны Правительством Тверской области. Все последние годы мы связь не прерывали, с Игорем Михайловичем у нас дружеские конструктивные отношения. Поэтому сейчас четко понимаю, какими именно вопросами нужно заниматься: силы, энергия, опыт для этого у меня есть», - сказал Владимир Васильев.

Игорь Руденя обозначил ключевые приоритеты в развитии Тверской области: это газификация территории, развитие инфраструктуры, создание высокотехнологичных рабочих мест, модернизация системы здравоохранения, в первую очередь обновление сети первичного звена в муниципалитетах региона, системы профобразования, реализация проектов по общественному транспорту.

Сегодня Владимир Васильев подал заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по федеральному избирательному округу на территории Тверской области и Заволжскому одномандатному избирательному округу № 180 региона. В настоящее время в Тверской области началась процедура праймериз, сейчас идёт этап выдвижения кандидатов.

Пресс-служба Правительства Тверской области