Российские эксперты расскажут жителям Тверской области, как превратить хобби в прибыльный бизнес

В Тверской области стартует бесплатная образовательная программа для тех, кто уже зарегистрировался в качестве самозанятых или только планирует начать зарабатывать на любимом деле. Всего на сегодняшний день в регионе 8 627 человек зарегистрировались в качестве самозанятых, или плательщиков налога на профессиональный доход. В числе самых популярных направлений – индустрия красоты, перевозка грузов.

Специальный режим «Налог на профессиональный доход» начал действовать на территории Верхневолжья с 1 июля 2020 года.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, одним из преимуществ ввода в регионе такого налогового режима – возможность получать государственную поддержку для развития своего бизнеса.

Раньше для того, чтобы работать официально и платить налог с дохода от реализации своих товаров и услуг, самозанятым надо было заполнять декларацию и платить НДФЛ 13% или открывать ИП. Что довольно сложно и невыгодно при небольшом доходе. Сейчас зарегистрироваться в качестве самозанятого можно буквально за 5 минут в приложении «Мой налог». Никаких фиксированных платежей нет, а налоговые ставки по операциям составляют 4% для сделок с физическими лицами и 6% – с юридическими.

«Я давно мечтала о своём деле, и в октябре прошлого года мечта осуществилась: открыла свой бизнес, – рассказала руководитель мастерской подарков «KRAFT» Юлия Смирнова. – Форма самозанятого позволяет учитывать доходы, предоставлять чеки покупателю. Так мы повышаем лояльность».

С конца прошлого года стал расширяться перечень мер поддержки для самозанятых. Сегодня практически все услуги, предоставляемые субъектам малого и среднего бизнеса, доступны плательщикам налога на профессиональный доход. Например, в центре «Мой бизнес» можно оформить займы с льготными условиями, получить помощь в проведении маркетинговых кампаний и выходе на маркетплейсы.

В этом году принято решение уделить особое внимание поддержке самозанятых в плане образования. Центр «Мой бизнес» подготовил специальную образовательную программу, которая стартует 3 апреля. На ней тверичане получат понимание основ предпринимательства: научатся бизнес-планированию, проектному управлению, поработают над личным брендом и получат представление, как создать онлайн-бизнес.

Среди спикеров программы – лучший бизнес-тренер 2019 и 2020 года по версии журнала «Управление персоналом» и национальной премии Сергей Семёнов, директор одного из крупнейших в ЦФО предприятий легкой промышленности Юрий Чубенко, эксперт по запуску онлайн-школ и курсов с нуля Полина Ставцева. Занятия будут проходить как онлайн, так и оффлайн.

Регистрация доступна по ссылке https://edu.mybusiness69.ru/programmtraining

Пресс-служба Правительства Тверской области