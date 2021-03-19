Предпринимателей Тверской области приглашают на конкурс экспортёров, победители которого получат поддержку и преференции

Предприятия малого и среднего бизнеса Тверской области приглашают принять участие в конкурсе «Лучший экспортёр Верхневолжья», который в четвертый раз проводит Центр поддержки экспорта.

Задача по увеличению несырьевого экспорта поставлена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По мнению Губернатора Игоря Рудени, у тверского региона сформирован достаточный потенциал для наращивания и развития экспорта услуг и товаров.

24 марта 2021 года Игорь Руденя и Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали обсудили перспективы сотрудничества, в том числе в экспорте продукции региона.

На внешних рынках высоким спросом пользуется продукция тверских предприятий машиностроительной, деревообрабатывающей, металлообрабатывающей, пищевой промышленности.

Благодаря участию в конкурсе «Лучший экспортёр Верхневолжья» предприниматели области получат возможность бесплатно представить свою продукцию на любой международной выставке в формате индивидуального стенда.

В этом году конкурс будет проводиться по трем номинациям: «Лучший экспортёр Верхневолжья в сфере промышленности», «Лучший экспортёр Верхневолжья в сфере АПК», «Лучший экспортёр Верхневолжья в сфере высоких технологий». Основные критерии для отбора победителей: объём экспортных поставок, география и номенклатура экспорта.

Зарегистрироваться на конкурс можно по ссылке https://mybusiness69.ru/events/2534/. Дополнительную информацию – уточнить в центре «Мой бизнес» по адресу проспект Победы, 14, или по телефону 8-800-200-11-69.

В прошлом году при содействии Центра поддержки экспорта Тверской области компании региона, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, заключили экспортные контракты почти на 3 млн долларов.

«Наша компания основана в марте 2018 года, и с каждым годом мы показываем стабильный рост экспортных поставок, – рассказал генеральный директор ООО Торговый дом «Волжский» Михаил Иванюк. – Благодаря Центру поддержки экспорта мы посетили выставки в Крыму, Германии, Москве. Приняли участие в бизнес-миссиях. И каждая такая поездка приносила нам новые контракты»

Торговый дом «Волжский» стал победителем конкурса «Лучший экспортёр Верхневолжья» в 2019 году среди предприятий пищевой отрасли. Победа дала возможность использовать этот статус в рекламно-информационных целях, а также право на бесплатное участие в любой выставке любой страны мира в формате индивидуального стенда. В случае, если бы компания оплачивала участие в выставке иностранного государства самостоятельно, затраты составили бы до 1,5 млн рубля.

Пресс-служба Правительства Тверской области