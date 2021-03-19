В Тверской области почти 38 тысяч граждан старшего поколения сделали прививку от коронавируса

В Тверской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. С начала кампании прививку сделали 37 931 человек старше 60 лет – 55,8 % от общего числа вакцинированных.

«Нашу страну, как и весь мир, массовая вакцинация не раз спасала от опасных болезней: таких, как корь, оспа, полиомиелит и других. Поэтому я нисколько не сомневался в том, что от коронавируса надо прививаться. На сегодняшний день я уже прошел два этапа вакцинации. Мне 82 года, но всё перенес без каких-либо недомоганий и последствий», - отметил житель города Торопца, ветеран труда Владимир Федорович Трифонов.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку от коронавируса сделали 72 319 человек – это 95,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 28 марта, вакцинировались 282 человека. В федеральный регистр внесена информация о 67 125 вакцинированных гражданах.

Массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Как отмечал Губернатор Игорь Руденя, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Продолжают работу выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

По словам специалистов, в первую очередь вакцинироваться должны те, кто подвержен наибольшему риску заражения: работники медицинских, образовательных и социальных организаций. Кроме того, прививка необходима людям с хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом.

Пресс-служба Правительства Тверской области