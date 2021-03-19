В Твери «Песни Победы» исполнил легендарный ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова

28 марта в Тверском академическом театре драмы выступил легендарный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова – крупнейший художественный коллектив страны. На тверской сцене прозвучали «Песни нашей Победы». Приветствие участникам и гостям мероприятия направил Губернатор Игорь Руденя.

«Этот прославленный, овеянный легендами крупнейший художественный коллектив отечественных Вооруженных Сил знаменит и уважаем во всем мире. «Песни нашей Победы» знакомы всем поколениям наших граждан, несут людям идеалы патриотизма, мужества, добра и справедливости. Эта музыка дает нам силы трудиться во имя Родины и достойно продолжать победные традиции предыдущих поколений. Желаю коллективу ансамбля новых творческих успехов и достижений», – говорится в приветствии от Игоря Рудени.

Инициатором концерта «Песни нашей Победы» выступил Дом поэзии Андрея Дементьева. Как отметила художественный руководитель Дома поэзии, заслуженный работник культуры Российской Федерации, супруга Андрея Дементьева Анна Пугач, событие должно было произойти в марте 2020 года, в год 75-летия Великой Победы. Но из-за пандемии коронавируса концерт был перенесен.

«Очень рады, что нам удалось реализовать этот проект на тверской земле, где жил и работал основатель ансамбля Александр Александров. Последняя беседа на радио у Андрея Дмитриевича Дементьева была именно с руководителям ансамбля Геннадием Саченюком. Хотелось продолжить эту связь и организовать выступление прославенного ансамбля в Верхневолжье. Важно, чтобы на тверской земле процветала культура и жители тверской земли знакомились с уникальными артистами страны», – отметила Анна Пугач.

Создатель ансамбля – Александр Васильевич Александров, автор музыки знаменитой песни «Священная война» и гимна Советского Союза – начинал свой творческий путь в Твери.

Александр Александров получил профессиональное образование в Петербургской и Московской консерваториях. В 1902-1906 годах был регентом соборного храма и преподавателем хорового искусства в Бологое. С 1906 по 1918 годы жил и работал в Твери – здесь создал музыкальную школу, преподавал в учебных заведениях города, являлся регентом архиерейского хора Спасо-Преображенского собора. Считается, что 12-летнее пребывание Александра Александрова в столице Верхневолжья стало временем его полного становления как композитора и хорового дирижера.

Первое выступление ансамбля Александрова состоялось в Центральном доме Красной Армии 12 октября 1928 года. Коллектив насчитывал всего 12 человек. Сегодня в его состав входит около 300 человек. Знаменитым на весь мир ансамбль песни и пляски руководит заслуженный артист Российской Федерации полковник Геннадий Ксенафонтович Саченюк.

«Концерт в Твери планировали еще в 2020 году. Долго готовились к тому, чтобы встретиться с нашими любимыми зрителями, – отметил Геннадий Саченюк. – По традиции мы исполняем произведения, близкие слушателям тех городов, где находимся с гастролями. Такой сюрприз подготовлен и для жителей Твери – сегодня выступает солист хора, который сам родом из этого города. Для нас очень почетно выступать на тверской земле, где работал основатель коллектива, заложивший фундамент ансамбля, его исполнительские традиции».

Солист и инспектор хора, выпускник Тверского музыкального колледжа имени Мусоргского Виталий Федоров исполнил для земляков «Песню фронтового шофера».

«Я проходил в ансамбле срочную службу, попал сюда по итогам конкурса в 2017 году. После службы также по конкурсу – а он был порядка 60 человек на место – стал солистом хора. Уже как солист поступил в магистратуру Московского государственного института культуры, окончил его с отличием в конце 2020 года. Никогда не забываю о Твери, часто приезжаю в родной город», – рассказал Виталий Федоров.

На концерте жители и гости Твери услышали известные композиции советских и российских авторов, такие как «Несокрушимая и легендарная», «Священная война», «Соловьи», «Смуглянка», «Ехал я из Берлина», «Поклонимся великим тем годам», «День Победы». Также в новой аранжировке прозвучала песня «Зовет земля» на стихи Андрея Дмитриевича Дементьева.

Пресс-служба Правительства Тверской области