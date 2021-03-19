Основатель центра спасения медвежат-сирот в Тверской области Валентин Пажетнов выпустил новую книгу «Рядом с нами…»

Создатель Центра спасения медвежат-сирот, который действуют в Торопецком районе Тверской области, заслуженный эколог РФ Валентин Пажетнов издал свою новую книгу «Рядом с нами…». Произведение рассчитано на самый широкий круг читателя.

Валентин Пажетнов является Почетным гражданином Торопца и Торопецкого района, автором научных работ, а также художественных произведений, в том числе для детей. В 2017 году деятелю присуждена ежегодная премия имени И.С. Соколова-Микитова за книгу «Лесная больница. Урман и родник», которая продолжила детскую серию «Сказки русского леса».

«Валентин Пажетнов – ученый-биолог, известный далеко за пределами России. Он создал биосферную станцию «Чистый лес» в Торопецком районе, где выращивают медвежат-сирот, занимаются их адаптацией и возвращают в естественную среду обитания. Это уникальная работа, которая ведется в нашем регионе. Его книги, которые учат доброму отношению к природе, окружающему миру – это серьезное и важное дело», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Валентин Пажетнов – основатель биологической станции «Чистый лес», которая действует в Торопецком районе с 1985 года. Ежегодно в центр попадают от 8 до 20 детенышей бурого медведя из центральной и северной областей Европейской России. За время работы центра прошли реабилитацию по методике Пажетнова и выпущены обратно в лес более 230 медведей. Эти рекомендации успешно применяется как для реабилитации медвежат бурого медведя, так и других видов медведей, помогают сохранять популяции специалистам из России, Кореи и Индии.

Своим опытом исследователь активно делится с иностранными коллегами, студентами российских и зарубежных вузов. В 1998 году при биостанции «Чистый лес» открыта детская экологическая школа «Медвежата», в которой ежегодно обучаются ребята из Тверской и соседних областей.

Пресс-служба Правительства Тверской области