Спартакиаду казачьей молодежи в Твери посвятят Дню победы князя Александра Невского на Чудском озере

8 апреля 2021 года на базе казачьего кадетского отделения школы № 24 Твери пройдет Спартакиада допризывной казачьей молодежи на приз атамана Тверского Отдельского казачьего общества. Событие посвятят Дню победы князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере – Ледовому побоищу 1242 года.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, важно чтить память предков, историю великих побед и достижений страны и Верхневолжья.

2021 год проходит под знаком празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, чью память на протяжении столетий хранят на тверской земле. Жизнь Александра Невского была тесно связана с Верхневолжьем. Родина его матери – город Торопец, а родной брат Александра Невского, князь Ярослав Ярославич, был отцом Михаила Тверского.

Участники Спартакиады, посвященной исторической дате, смогут продемонстрировать свои знания, а также практические навыки по основам безопасности жизнедеятельности, умение действовать в экстремальных ситуациях.

На Спартакиаду заявлены сборные команды Тверского суворовского военного училища, школ, колледжей, военно-патриотических объединений и клубов, казачьих обществ, спортивных организаций Твери.

В программе Спартакиады – смотр строя и песни, скоростная стрельба из пневматической винтовки, неполная разборка-сборка автомата Калашникова, силовая подготовка.

Инициаторы мероприятия – военно-патриотический клуб «Пластуны» Тверского казачьего кадетского отделения школы № 24 имени Святого Великомученика Георгия Победоносца и военно-патриотическое ордена «Генерала армии Маргелова» объединение десантного профиля «Сокол». Поддержку инициативе оказывает администрации Твери, Тверское Отдельское казачье общество Центрального Казачьего Войска.

Дополнительная информация – по телефону: 58-77-00.

Пресс-служба Правительства Тверской области