Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 28 марта 2021 г.

posted by Максим Малахов on вс, 03/28/2021 - 13:29

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 102 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 35 015 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 116 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 72 037 жителей региона, за последние сутки – 486 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 634 658, в том числе за последние сутки их проведено 733.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 37 099 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 359 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

725 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 11 836

 

Конаковский район 2595

 

Вышневолоцкий городской округ 2054

 

Ржев 2039

 

Торжок 1564

 

Калининский район 1539

 

Кимры 1487

 

Бологовский район 987

 

Бежецкий район 804

 

Лихославльский район 800

 

Нелидовский городской округ 797

 

Осташковский городской округ 776

 

Старицкий район 758

 

Торопецкий район 717

 

Кашинский городской округ 708

 

Калязинский район 682

 

Весьегонский муниципальный округ 595

 

Максатихинский район 597

 

Андреапольский муниципальный округ 509

 

Торжокский район 469

 

Западнодвинский муниципальный округ 436

 

Кувшиновский район 416

 

Оленинский муниципальный округ 372

 

Зубцовский район 367

 

Спировский район 345

 

Рамешковский район 334

 

Ржевский район 297

 

Селижаровский муниципальный округ 265

 

ЗАТО Озёрный 253

 

Кимрский район 244

 

Сонковский район 223

 

Фировский район 209

 

Краснохолмский муниципальный округ 175

 

Бельский район 159

 

Лесной муниципальный округ 149

 

Кесовогорский район 145

 

Пеновский муниципальный округ 107

 

Жарковский район 104

 

Молоковский район 84

 

Сандовский муниципальный округ 75

 

Удомельский городской округ 27

 

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области