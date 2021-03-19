Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 28 марта 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 102 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 35 015 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 116 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 72 037 жителей региона, за последние сутки – 486 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 634 658, в том числе за последние сутки их проведено 733.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 37 099 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 359 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
725 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 11 836
Конаковский район 2595
Вышневолоцкий городской округ 2054
Ржев 2039
Торжок 1564
Калининский район 1539
Кимры 1487
Бологовский район 987
Бежецкий район 804
Лихославльский район 800
Нелидовский городской округ 797
Осташковский городской округ 776
Старицкий район 758
Торопецкий район 717
Кашинский городской округ 708
Калязинский район 682
Весьегонский муниципальный округ 595
Максатихинский район 597
Андреапольский муниципальный округ 509
Торжокский район 469
Западнодвинский муниципальный округ 436
Кувшиновский район 416
Оленинский муниципальный округ 372
Зубцовский район 367
Спировский район 345
Рамешковский район 334
Ржевский район 297
Селижаровский муниципальный округ 265
ЗАТО Озёрный 253
Кимрский район 244
Сонковский район 223
Фировский район 209
Краснохолмский муниципальный округ 175
Бельский район 159
Лесной муниципальный округ 149
Кесовогорский район 145
Пеновский муниципальный округ 107
Жарковский район 104
Молоковский район 84
Сандовский муниципальный округ 75
Удомельский городской округ 27
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области