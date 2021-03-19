Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 28 марта 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 102 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 35 015 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 116 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 72 037 жителей региона, за последние сутки – 486 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 634 658, в том числе за последние сутки их проведено 733.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 37 099 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 359 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

725 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 11 836

Конаковский район 2595

Вышневолоцкий городской округ 2054

Ржев 2039

Торжок 1564

Калининский район 1539

Кимры 1487

Бологовский район 987

Бежецкий район 804

Лихославльский район 800

Нелидовский городской округ 797

Осташковский городской округ 776

Старицкий район 758

Торопецкий район 717

Кашинский городской округ 708

Калязинский район 682

Весьегонский муниципальный округ 595

Максатихинский район 597

Андреапольский муниципальный округ 509

Торжокский район 469

Западнодвинский муниципальный округ 436

Кувшиновский район 416

Оленинский муниципальный округ 372

Зубцовский район 367

Спировский район 345

Рамешковский район 334

Ржевский район 297

Селижаровский муниципальный округ 265

ЗАТО Озёрный 253

Кимрский район 244

Сонковский район 223

Фировский район 209

Краснохолмский муниципальный округ 175

Бельский район 159

Лесной муниципальный округ 149

Кесовогорский район 145

Пеновский муниципальный округ 107

Жарковский район 104

Молоковский район 84

Сандовский муниципальный округ 75

Удомельский городской округ 27

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области