В Тверскую область поступила новая партия вакцины от коронавирусной инфекции

В Тверскую область поступила новая партия вакцины от COVID-19. В регионе продолжается массовая вакцинация населения против коронавируса. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 72 037 человек – это 95,4% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 27 марта, вакцинировались 486 человека. В федеральный регистр внесена информация о 67 710 вакцинированных гражданах.

Массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина. В 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

«Благодаря прививочной кампании, мы видим существенное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Прививаются активно люди старшего поколения. Российская вакцина показывает высокую эффективность», – отметил Губернатор Игорь Руденя в ходе недавнего прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

В отдаленных населенных пунктах региона работают выездные прививочные бригады.

На этой неделе медики из Вышневолоцкой ЦРБ работали в ЗАТО Озерный. В числе тех, кто сделал прививку от COVID-19 – журналист газеты «Дни Озерного» Светлана Ларина.

«Прием велся в двух кабинетах, очередь продвигалась быстро. Врач измерил давление, температуру, сатурацию, осмотрел, послушал дыхание и дал разрешение на вакцинацию. Хочу отметить, что я также ежегодно делаю прививку от гриппа», – рассказала журналист.

Записаться на вакцинацию жителям ЗАТО Озерный можно в поликлинике №1 Вышневолоцкой ЦРБ по телефону 8(48233) 6-34-46, в поликлинике Бологовской ЦРБ по телефону 8(48238) 2-22-71 и в поликлинике городской больницы ЗАТО Озерный по телефону 8(48238) 4-10-34.

Жителям отдаленных территорий для записи на вакцинацию также следует звонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

Пресс-служба Правительства Тверской области