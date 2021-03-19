Ещё один центр цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» открылся в школе Тверской области

В Тверской области в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование открыт Центр цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» в средней школе № 1 города Торопца. Центр рассчитан не только для учеников одного образовательного учреждения, но и доступен для других детей, в том числе из сельской местности.

«Для Тверской области реализация национального проекта «Образование» даёт возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона. Это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Для реализации проекта в одном из классов был проведен капитальный ремонт. Поставлено необходимое для учебы оборудование, в том числе 3D-принтер, ноутбуки, сканер, проекторы, учебная мебель, шлем виртуальной реальности и квадрокоптеры.

«Три квадрокоптера и один дрон – незаменимая вещь для исследований, наблюдений за ландшафтом, поведением птиц, животных. В Торопецком районе очень много внимания уделяется экологическому воспитанию детей, так что эта сфера для нас очень важна», - отметила директор школы Надежда Калинина.

В зоне, где проходят уроки ОБЖ, есть два манекена-тренажера. На них ученики отрабатывают действия по оказанию помощи в экстренных ситуациях.

Также в центре предусмотрена территория для отдыха и общения, где установлены шахматные столики.

«Открытие «Точки роста» вызвало шахматный бум в школе, начал работать шахматный кружок. В нашей школе учится чемпион области по шахматам – десятиклассник Артем Макушев. Он охотно занимается с младшими товарищами», – рассказала руководитель учреждения.

В настоящее время в центре работаю секции: «Шахматы», «Техническое моделирование», «Сам себе режиссер», «Промышленный дизайн», «Школа волонтера».

С 2021 года в течение трех лет в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Верхневолжья, ежегодно будут открываться 90 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

Пресс-служба Правительства Тверской области