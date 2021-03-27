Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 марта 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 34 899 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 119 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделал 71 551 житель региона, за последние сутки – 1 183 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 633 925, в том числе за последние сутки их проведено 1974.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 36 997 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 376 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
722 человека с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 11 792
Конаковский район 2589
Вышневолоцкий городской округ 2050
Ржев 2032
Торжок 1562
Калининский район 1533
Кимры 1484
Бологовский район 987
Бежецкий район 799
Лихославльский район 797
Нелидовский городской округ 796
Осташковский городской округ 775
Старицкий район 755
Торопецкий район 717
Кашинский городской округ 707
Калязинский район 680
Весьегонский муниципальный округ 595
Максатихинский район 595
Андреапольский муниципальный округ 507
Торжокский район 469
Западнодвинский муниципальный округ 436
Кувшиновский район 416
Оленинский муниципальный округ 372
Зубцовский район 364
Спировский район 345
Рамешковский район 334
Ржевский район 296
Селижаровский муниципальный округ 264
ЗАТО Озёрный 251
Кимрский район 241
Сонковский район 223
Фировский район 209
Краснохолмский муниципальный округ 175
Бельский район 159
Лесной муниципальный округ 149
Кесовогорский район 145
Пеновский муниципальный округ 107
Жарковский район 104
Молоковский район 84
Сандовский муниципальный округ 75
Удомельский городской округ 27
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области