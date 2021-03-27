Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 марта 2021 г.

posted by Максим Малахов on сб, 03/27/2021 - 13:09

 

 

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 34 899 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 119 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделал 71 551 житель региона, за последние сутки – 1 183 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 633 925, в том числе за последние сутки их проведено 1974.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 36 997 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 376 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

722 человека с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 11 792

 

Конаковский район 2589

 

Вышневолоцкий городской округ 2050

 

Ржев 2032

 

Торжок 1562

 

Калининский район 1533

 

Кимры 1484

 

Бологовский район 987

 

Бежецкий район 799

 

Лихославльский район 797

 

Нелидовский городской округ 796

 

Осташковский городской округ 775

 

Старицкий район 755

 

Торопецкий район 717

 

Кашинский городской округ 707

 

Калязинский район 680

 

Весьегонский муниципальный округ 595

 

Максатихинский район 595

 

Андреапольский муниципальный округ 507

 

Торжокский район 469

 

Западнодвинский муниципальный округ 436

 

Кувшиновский район 416

 

Оленинский муниципальный округ 372

 

Зубцовский район 364

 

Спировский район 345

 

Рамешковский район 334

 

Ржевский район 296

 

Селижаровский муниципальный округ 264

 

ЗАТО Озёрный 251

 

Кимрский район 241

 

Сонковский район 223

 

Фировский район 209

 

Краснохолмский муниципальный округ 175

 

Бельский район 159

 

Лесной муниципальный округ 149

 

Кесовогорский район 145

 

Пеновский муниципальный округ 107

 

Жарковский район 104

 

Молоковский район 84

 

Сандовский муниципальный округ 75

 

Удомельский городской округ 27

 

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области