Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 марта 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 34 899 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 119 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделал 71 551 житель региона, за последние сутки – 1 183 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 633 925, в том числе за последние сутки их проведено 1974.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 36 997 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 376 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

722 человека с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 11 792

Конаковский район 2589

Вышневолоцкий городской округ 2050

Ржев 2032

Торжок 1562

Калининский район 1533

Кимры 1484

Бологовский район 987

Бежецкий район 799

Лихославльский район 797

Нелидовский городской округ 796

Осташковский городской округ 775

Старицкий район 755

Торопецкий район 717

Кашинский городской округ 707

Калязинский район 680

Весьегонский муниципальный округ 595

Максатихинский район 595

Андреапольский муниципальный округ 507

Торжокский район 469

Западнодвинский муниципальный округ 436

Кувшиновский район 416

Оленинский муниципальный округ 372

Зубцовский район 364

Спировский район 345

Рамешковский район 334

Ржевский район 296

Селижаровский муниципальный округ 264

ЗАТО Озёрный 251

Кимрский район 241

Сонковский район 223

Фировский район 209

Краснохолмский муниципальный округ 175

Бельский район 159

Лесной муниципальный округ 149

Кесовогорский район 145

Пеновский муниципальный округ 107

Жарковский район 104

Молоковский район 84

Сандовский муниципальный округ 75

Удомельский городской округ 27

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области