Более 71 тысячи жителей Верхневолжья вакцинировались против коронавирусной инфекции

В Тверской области продолжается массовая вакцинация населения против коронавируса. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 71 551 человек – это 96,3% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 26 марта, вакцинировались 1 183 человека. В федеральный регистр внесена информация о 67 227 вакцинированных гражданах.

Массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина. В 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

«Благодаря прививочной кампании, мы видим существенное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Прививаются активно люди старшего поколения. Российская вакцина показывает высокую эффективность», – отметил Губернатор Игорь Руденя в ходе недавнего прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Продолжается вакцинация в районах Верхневолжья. В том числе – в Западнодвинском муниципальном округе.

Так, прививку сделала сотрудница Бенецкой сельской библиотеки Виктория Докутович.

«На вакцинацию пошла осознанно, поскольку по роду своей деятельности часто контактирую с людьми, а потому должна обезопасить себя и окружающих от возможных рисков заболевания. Признаюсь, немного опасалась побочных эффектов, но обе прививки перенесла легко», – поделилась Виктория Михайловна.

Записаться на вакцинацию может любой житель Западнодвинского муниципального округа по телефону: 8(48265)2-13-36 (регистратура больницы), единому номеру телефона 122 или у своего участкового врача.

Особенно важно сделать прививку людям старше 65 лет, тем, у кого есть хронические заболевания бронхолёгочной, сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет.

В отдаленных населенных пунктах региона работают выездные прививочные бригады. Жителям этих территорий для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

Пресс-служба Правительства Тверской области