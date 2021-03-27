К 65-летию Дворца культуры поселка Великооктябрьский отремонтирован зрительный зал учреждения

В Великооктябрьском Дворце культуры Фировского района капитально отремонтирован зрительный зал. Ремонт стал хорошим подарком к 65-летию учреждения, которое отмечается в 2021 году.

Вопрос о ремонте Дворца культуры обсуждался на одной из встреч Губернатора Игоря Рудени с главой Фировского района в декабре 2020 года. По мнению Губернатора, необходимо активно приводить в порядок муниципальные ДК, которые являются центрами культурной жизни территорий.

При капитальном ремонте зрительного зала Великооктябрьского Дворца культура сохранены все архитектурные элементы, в том числе лепнина потолка, паркетное покрытие, восстановлена люстра. Ремонт ДК велся и в предыдущие годы. В ходе работ во Дворце в первозданном виде сохранена историческая архитектура здания.

Помощь в ремонте зрительного зала активно оказывали местные жители, представители малого бизнес. Большой объем работ выполнили жители поселка Великооктябрьский супруги Ирина Дробович и Евгений Маклецкий, Сергей Пан, сотрудники учреждения.

Вот уже более 15 лет творческим коллективом руководит Галина Малахова. Под ее руководством здесь организуют патриотические мероприятия, концерты к праздничным датам, кукольные и театральные постановки.

«Весь наш дружный коллектив принимал участие в ремонте зрительного зала. Мы очень рады переменам, огромное спасибо всем за поддержку», – отметила руководитель ДК.

Всего на приведение в порядок зрительного зала было направлено порядка 2 млн рублей. Помимо строительных работ приобретены новые кресла, шторы и одежда сцены, световое оборудование.

Пресс-служба Правительства Тверской области