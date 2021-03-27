В Верхневолжье издана вторая часть учебника «История Тверского края»

В Верхневолжье издан второй учебник по краеведению «История Тверского края» для 8-9 классов, который создан по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Автором учебного пособия стал краевед, профессор Российского госуниверситета им. А.Н. Косыгина, доктор культурологии, член Совета Ассоциации тверских землячеств Вячеслав Воробьев.

«Тверской регион – один из немногих, кто сохранил свою историю на протяжении более семи веков. Этот вопрос крайне важен для нас. И очень тяжело будет спланировать жизнь нашего региона, если мы не будем уделять внимание воспитанию и образованию подрастающего поколения», – считает Игорь Руденя.

В 2019 году вышла первая часть учебника для учеников 6-7 классов под редакцией Вячеслава Воробьева тиражом 28 тыс. экземпляров. Пособия переданы в общеобразовательные организации области.

Учебно-методический комплекс для 8-9 классов состоит из карты и учебного атласа, хрестоматии, рабочей тетради, книги для дополнительного чтения, электронной тематической базы данных, методических рекомендаций для учителей.

Реализация проектов, посвященных истории и выдающимся людям Тверской земли, обсуждалась на встрече Губернатора Игоря Рудени и Вячеслава Воробьёва в октябре прошлого года.

Тогда глава региона подчеркнул: учебники по истории Тверского края необходимо разработать и для учащихся начальной школы. Таким образом, изучать предмет будут школьники с 1 по 11 классы. Кроме того, планируется создать карту для детей, где будут отмечены ключевые исторические объекты и памятные места Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области