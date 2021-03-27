Губернатор Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником

27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации. Военнослужащих, сотрудников и ветеранов Управления Росгвардии по Тверской области с праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

В 2021 году исполняется 210 лет со дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации и 5 лет со дня образования Росгвардии в современном виде.

«За прошедшие годы вы подтвердили способность на высоком профессиональном уровне решать самые сложные и ответственные задачи в интересах сохранения социальной стабильности, безопасности нашей страны и ее граждан. Вы достойно продолжаете традиции внутренних войск МВД. Благодарю вас за верность долгу и честную службу на благо Тверской области и всей России», - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул - действуя мужественно и решительно, сотрудники национальной гвардии вносят существенный вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, эффективно обеспечивают правопорядок во время проведения массовых мероприятий, охрану важных государственных объектов и специальных грузов.

Пресс-служба Правительства Тверской области