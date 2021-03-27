В Калязине Тверской области отреставрируют Дом Полежаевых для размещения здесь экспозиций краеведческого музея

Капитальный ремонт и реставрация в 2021 году здания Дома Полежаевых для размещения здесь экспозиций Калязинского краеведческого музея им. И.Ф. Никольского стали темой совещания, которое 26 марта провел Губернатор Игорь Руденя.

«Калязин – это город с многовековой историей и большими перспективами. Здесь сохранились знаковые памятники, такие как колокольня Николаевского собора. Богатая коллекция сохранена и в краеведческом музее. Все это достояние необходимо демонстрировать нашим жителям, гостям города и тверского края», – сказал Игорь Руденя.

Краеведческий музей, филиал Тверского государственного объединенного музея, создан в 1920 году. Первая экспозиция музея была открыта на территории Макарьевской обители. Основателем музея и его бессменным руководителем на протяжении 52 лет был Иван Федорович Никольский, имя которого носит музей. В 1940-м году монастырь попал в зону затопления и был разобран, музей переехал в здание Богоявленской церкви на Зареченскую часть города. Здесь он находится и сейчас.

27 ноября 2020 года Калязинский краеведческий музей отметил 100-летие со дня основания. За это время здесь накоплен большой краеведческий материал, ведётся научно-исследовательская работа, проходят выставки и другие культурные мероприятия. Сегодня Калязинский музей насчитывает свыше 16 тысяч единиц хранения. Но из-за ограниченного экспозиционного пространства посетителям представлено около 1 200 экспонатов. В фондах музея хранятся произведения древнерусской живописи, декоративно-прикладного искусства, редкие книги, предметы церковного быта из коллекции И.Ф. Никольского.

Музей планируют перевести в более подходящее помещение. Для этих целей выбрано историческое здание – Дом Полежаевых конца XVII-начала XIX вв., построенное в стиле позднего классицизма. Его общая площадь – свыше 800 кв. метров. Здание требует комплексной реставрации. Ориентировочная стоимость работ – порядка 148 млн рублей. Необходимо обновить внутреннюю и наружную отделку здания, заменить коммуникации, провести благоустройство территории.

Капитальный ремонт учреждения станет знаковым в год 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского.

В настоящее время разрабатывается концепция новой экспозиции Калязинского краеведческого музея. Планируется разместить здесь разделы об археологии Верхнего Поволжья, историческую часть, посвященную Свято-Троицкому Макарьеву монастырю, усадебной жизни Калязинского уезда, этнографии Калязинского края, местным промыслам.

В музее предполагается внедрять инновационные мультимедийные технологии, создать информационно-познавательные, игровые и интерактивные зоны для школьников.

Пресс-служба Правительства Тверской области