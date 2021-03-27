Игорь Руденя поручил обеспечить максимальную безопасность участников крестного хода при праздновании 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского

26 марта Губернатор Игорь Руденя провёл совещание о подготовке к празднованию 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Рассмотрены вопросы, связанные с проведением крестного хода из города Кашин в город Калязин – одного из ключевых событий, которые состоятся в регионе в начале июня 2021 года.

Игорь Руденя подчеркнул: при организации мероприятия важно обеспечить максимальную безопасность его участников, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Предполагается, что отправной точкой крестного хода станет Николаевский Клобуков женский монастырь в Кашине. Маршрут будет проложен до церкви Вознесения Господня в Калязине. Участники совещания рассмотрели варианты прохождения крестного хода, обустройство мест отдыха для паломников.

Также рассмотрены вопросы проведения работ по ремонту дорог, благоустройству территорий по маршруту прохождения крестного хода.

Мероприятия, посвящённые 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского, будут проходить в течение 2021 года и охватят Тверь, Калязин, Кашин и ряд других городов Верхневолжья.

«Верхневолжье - это территория, которая имеет огромное культурное и историческое значение. Калязин, Кашин и другие города Тверской области, – это не просто исторические центры в прошлом, это хранители великого наследия»,- отметил Игорь Руденя на первом заседании организационного комитета по подготовке к проведению торжеств, которое состоялось 18 марта.

Преподобный Макарий Калязинский родился в селе Грибково (Кожино) близ города Кашина. С юных лет стремился к монашеству. Сначала постригся в иноки в Николаевском Клобуковском монастыре. Но позже оставил городскую обитель и вместе с семью иноками основал уединенную пустынь под Кашином между двумя озерами вблизи Волги. Там был воздвигнут храм во Имя Пресвятой Троицы, игуменом стал Макарий Калязинский. Преставился преподобный 30 марта (17 марта по старому стилю)1483 года.

Как отмечают историки, Макария Калязинского можно поставить в один ряд с Михаилом Тверским, Анной Кашинской и другими святыми. В своё время он прославился и как целитель, и как пророк, как подвижник.

Обретение мощей преподобного Макария Калязинского произошло 8 июня (26 мая по старому стилю) 1521 года. На Московском Соборе 1547 года Макарий Калязинский причислен к лику святых.

Пресс-служба Правительства Тверской области