Тверская область вошла в «тройку» лидеров по лесовосстановлению

Тверская область заняла 3-е место по объемам искусственного восстановления лесов за 2020 год. Рейтинг опубликован на сайте Федерального агентства лесного хозяйства.

Исследование основано на абсолютных данных о фактической площади выполненных работ. В сообщении пресс-службы Рослесхоза отмечается, что третьей в рейтинге стала Тверская область, где лесники провели соответствующие работы на площади 10 тыс. га.

«Леса занимают более половины территории Верхневолжья. Очень важно не только рационально распорядиться этим серьезным потенциалом для развития региона, но и сберечь лес для новых поколений», – считает губернатор Игорь Руденя.

Работы по искусственному лесовосстановлению проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».