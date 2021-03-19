В Рамешковском районе Тверской области запущена новая модульная котельная

В поселке Рамешки Тверской области начала работу новая модульная котельная, которая построена в 2020 году вместо действующей котельной №2 в микрорайоне «Сельхозтехника». Объект возведен в рамках Адресной инвестиционной программы.

Губернатор Игорь Руденя одной из задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства обозначил модернизацию коммунальной инфраструктуры, повышение качества коммунальных услуг для населения региона.

Новая котельная в Рамешках отапливает многоквартирные дома микрорайона «Сельхозтехника» и производственное здание МУП «Школьный автобус». Котельная полностью автоматизирована, ее обслуживание ведется дистанционно.

В отличие от прежней котельной новая – более экономичная, ее КПД выше на 10%, соответственно, улучшилось и качество услуги по отоплению.

Общая стоимость работ по строительству котельной составила 13,7 млн рублей, из них 11 млн рублей выделено из областного бюджета, 2,7 млн рублей – местное софинансирование.

В Рамешковском районе с 2017 года проведена модернизация ряда объектов теплоэнергетического комплекса. Вместо угольной котельной в селе Кушалино построена модульная газовая. Модернизирована котельная №1 в Рамешках – здесь обновлены газовые котлы. Сейчас ведется разработка проекта для замены действующей котельной на модульную в селе Застолбье.

Пресс-служба Правительства Тверской области