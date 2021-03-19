Российские и зарубежные эксперты стали участниками круглого стола, посвященного Александру Невскому, который провели в Верхневолжье

Представители духовенства, академических кругов, историки, общественные деятели России, Болгарии, Сербии и Беларуси стали участниками международного круглого стола в Тверской области «На защите Отечества и веры: к 800-летию святого благоверного великого князя Александра Невского». Мероприятие состоялось в онлайн формате на площадке Zoom. Аудитории для просмотра организовали в Тверском суворовском военном училище, образовательных учреждениях региона.

Эксперты представили доклады о роли Александра Невского в истории Российского государства как дипломата, полководца, защитника православной веры.

Жизнь Александра Невского тесно связана с Верхневолжьем. Родина его матери – город Торопец, а родной брат Александра Невского, князь Ярослав Ярославич, был отцом Михаила Тверского. Именно здесь, на Тверской земле, в 1239 году в Торопце Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой Брячиславной.

«В евангельской истине сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Этой истине следовали и князь Александр Невский, и его потомок, князь Михаил Тверской. На тверской земле свято чтут их память», – отметил Губернатор Игорь Руденя на заседании оргкомитета по подготовке к проведению юбилейных мероприятий, посвящённых 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского.

Круглый стол, организованный Министерством экономического развития Тверской области совместно с представительствами Россотрудничества в Болгарии, Сербии и Республике Беларусь, вошел в повестку торжеств в честь великого деятеля.

Мероприятия в честь 800-летия святого благоверного великого князя Александра Невского в этом году состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях и других регионах. Указ о праздновании памятной даты подписан Президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-служба Правительства Тверской области