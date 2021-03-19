В поликлинике Конаковской ЦРБ проведут капитальный ремон

В 2021 году во взрослой поликлинике Конаковской центральной районной больницы проведут капитальный ремонт. Об этом 25 марта сообщил Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь, отвечая на вопрос местной жительницы.

«Поликлиника будет отремонтирована. Сейчас готовится проектно-сметная документация, постараемся до конца года провести весь необходимый ремонт. Это касается и фасадов и внутренних помещений, обновления оборудования, специальной медицинской мебели. В этом году начнём модернизацию ещё нескольких больниц в Бежецке, Бологое», – сказал Игорь Руденя.

Также Губернатор сообщил о строительстве нового медицинского учреждения в посёлке Новозавидовский Конаковского района, где произошёл пожар.

«Поставлена задача разработать документацию и привести в порядок территорию, где находились эти здания. В этом году проведём проектирование и постараемся начать в этом году строительство новой полноценной амбулатории с учётом количества жителей и количества посещений медучреждения. Помощь должна оказываться на высоком уровне», – отметил глава региона.

Также речь шла о развитии в Верхневолжье системы профилактики и лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Игорь Руденя отметил, что в период пандемии в регионе не снижался объём оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Было проведено более 2000 высокотехнологичных операций на сердечно-сосудистой системе. В части развития сердечно-сосудистой службы в тверском регионе создана сеть из 7-ми сосудистых центров. За последние два года значительно усилена диагностическая база этих учреждений - поставлены аппараты УЗИ, электрокардиографы, приобретено два компьютерных томографа.

Как отметил Игорь Руденя, завершается работа над созданием первого центра амбулаторной онкологической помощи в городе Твери на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева. Здесь будет проводиться диагностика и обследование пациентов с целью раннего выявления онкозаболеваний, при необходимости - направление в онкодиспансер для оказания специализированной помощи, наблюдение и проведение терапии в условиях дневного стационара.

Далее планируется открыть такие центры в крупных муниципальных образованиях региона: в Вышнем Волочке, Нелидово, Ржеве, Бежецке и Кимрах.

Это позволит вывести диагностику и лечение онкологических заболеваний на современный уровень, изменить в целом ситуацию по борьбе со злокачественными новообразованиями.

Как подчеркнул глава региона, укрепление материально-технической базы медицинских учреждений продолжится.

Пресс-служба Правительства Тверской области