В 2021 году в Тверской области по национальному проекту отремонтируют 28 км автодороги Торжок - Осташков

В 2021 году в Тверской области по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 28 км трассы Торжок – Осташков. На объекте идет подготовка к началу ремонтных работ.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, приоритетное внимание в дорожной кампании необходимо уделять маршрутам школьных автобусов и скорой помощи, туристическим и социально значимым трассам, дорогам к инвестплощадкам.

Торжок - Осташков – ключевой туристический маршрут к озеру Селигер и Нило-Столобенской пустыни. По отраслевому проекту ранее был отремонтирован 30-километровый участок. Всего за три года, с 2021-й по 2023-й, ремонт дороги планируется полностью завершить.

На данный момент подрядчик осуществляет доставку необходимых строительных материалов на объект. Завезено 12 тыс. тонн гранита и песка. Качество строительных материалов проверяет лаборатория регионального Дорожного фонда. В Кувшиново создана производственная база, где установлены асфальтобетонный завод производительностью 240 тонн в час и смесительная установка на 300 тонн в час – здесь изготавливают органо-минеральную смесь для устройства выравнивающего слоя.

Участок дороги Торжок – Осташков в этом году будет ремонтироваться по технологии регенерации. К фрезерованию и укладке асфальтобетона планируется приступить во второй половине апреля.

На этой неделе представители Дорфонда в Торжокском и Кувшиновском районах проверили готовность подрядной организации к ремонту трассы Торжок – Осташков, а также качество содержания дороги Вышний Волочек - Есеновичи - Кувшиново. Мониторинг состояния региональных дорог в Верхневолжье специалистами ведется ежедневно. С начала 2021 года подрядным организациям выдано 188 предписаний об устранении недостатков. В основном они касались расчистки автодорог от снега, обработки их песчано-соляной смесью. Все замечания устранены.

Всего в Тверской области по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года приведут в порядок около 1700 км дорог. В том числе в Твери – более 250 км улиц, из которых свыше 97 км уже отремонтированы за два прошедших года.

Пресс-служба Правительства Тверской области