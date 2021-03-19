25 марта – День работника культуры

Уважаемые работники и ветераны отрасли культуры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

День работника культуры напоминает о высоком значении вашего созидательного, благородного труда для прошлого, настоящего и будущего Отечества, для сохранения традиций и ценностей нашего народа, выдающегося духовно-нравственного наследия России и Верхневолжья. Благодаря вашему профессионализму, преданности и искренней любви к своему делу Тверская область укрепляет статус одного из признанных культурных центров нашей страны.

В регионе проходят крупные всероссийские и международные фестивали, реализуются уникальные музейные, театральные, музыкальные и просветительские проекты. Такая многогранная работа заслуживает искреннего признания, позволяет создавать условия для реализации творческого потенциала жителей Верхневолжья, их приобщения к подлинному искусству, способствует воспитанию подрастающего поколения в духе любви к Отечеству, его истории и традициям.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения для новых творческих успехов на благо Тверской области и всей России!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые работники культуры Конаковского района!

Примите самые сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!

Ваша работа по организации досуга, ярких и незабываемых праздников для жителей и гостей нашего района – это неоценимый вклад в духовное развитие общества и популяризацию культурного наследия нашего края. Сохраняя надёжную связь между поколениями, вы обеспечиваете преемственность в деле воспитания молодого поколения на основе любви к своей малой родине, к своей стране и народу.

Благодарю вас за творческий высокопрофессиональный труд, за вашу неутомимую энергию и желание дарить людям радость, создавать хорошее настроение, нести культуру в массы. В день профессионального праздника желаю вам вдохновения и новых творческих побед! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Депутат Законодательного собрания Тверской области К.И.Буевич.

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Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры района!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником. Работники культуры – это те люди, которые превносят в нашу жизнь искусство, творчество, гармонию и красоту. Благодаря вашим идеям и кропотливой работе по их воплощению, жители Конаковского района участвуют в разнообразных мероприятиях и живут интересной жизнью.

Именно вы – яркие, увлеченные, инициативные люди с безграничной фантазией делаете наш мир лучше и добрее. Выражаем вам благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим.

В этот знаменательный день примите слова искренней благодарности за ваш профессионализм и неустанное творчество. Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений! Добра, благополучия и любви! Уверены, что и в дальнейшем ваш созидательный труд, талант и мастерство будут находить самый горячий отклик в сердцах жителей и гостей нашего района.

С уважением, депутат ЗС Тверской области

Д.И.Дородных, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

ПРАЗДНИК ПОЗИТИВНЫХ ЛЮДЕЙ

25 марта в России уже в 14-й раз отметили День работника культуры. И этот номер во многом посвящен им и их работе. Ведь с началом весны и ослаблением «коронавирусных» мер разнообразных культурных мероприятий стало больше!

Работник культуры. Особый человек. Для многих из тех, кто приходит в зрительный зал досугового центра или дворца культуры, кто отдает своего ребенка обучаться игре на инструменте, в хор или «на танцы», кто с замиранием сердца идет на очередную театральную премьеру или на чаепитие в библиотеку, работники этой сферы - как воздух: о них не думаешь постоянно, но жить без того, что они дают нам, невозможно.

Для людей, не чуждых прекрасного, людей интеллигентных работник культуры – это, конечно, особая каста. Мы-то понимаем, чего это стоит: в любом состоянии души и здоровья, в любых условиях оставаться профессионалом. Есть расхожее мнение, что работник культуры – это что-то вроде обслуживающего персонала, массовика-затейника, развлекающего народ. И все это не слишком серьезно: гармошки-балалайки, танцы и прочее. То ли дело – врачи, учителя, строители или, к примеру, работники сельского хозяйства. И нисколько не умаляя значимость других профессий, все же следует признать: за всей кажущейся легкостью стоит тяжелый, самоотверженный труд.

Замечательно, что этот труд ценит наша власть: не было ни разу, чтобы в этот праздник работники отрасли не получали заслуженные награды.

И сегодня мы хотим предоставить слово двум сотрудникам районного Дворца «Современник» - Татьяне КОЛОТВИНОЙ и Наталье САВЕЛЬЕВОЙ. Именно их глава Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ в канун праздника наградил Благодарственным письмом за добросовестный труд, вклад в развитие культуры Конаковского района и в связи с Днем работника культуры.

Татьяна КОЛОТВИНА,

заведующий отделом массовых мероприятий МБУ РМЦ ДК «Современник»:



- Чем занимается наш отдел? Всем! Всем для того, чтобы мероприятия любого уровня оставались интересными, яркими, необычными, запоминающимися для жителей и гостей Конаковского района. Продумываем концепцию каждого мероприятия, проходящего в нашем Дворце культуры. А так же, учитывая интересы различных социальных и возрастных групп, мы планируем, разрабатываем, интегрируем и реализуем новые формы проведения массовых мероприятий, проектов, гостиных, вечеров отдыха, используя по максимуму творческие и хозяйственные ресурсы.

Так, в 2020 году начал свою работу театр «ТЁТЯ&МОТЯ», который с успехом ставит интерактивные спектакли для малышей с учетом патриотического и духовно-нравственного воспитания. Совсем недавно запущен, но уже полюбился зрителям новый проект гостиных «ДК и КО», участниками которых являются коллективы Дворца, учреждений образования и культуры города и района. И, конечно же, открыты новые проекты по введению театрализованных концертов для всей семьи. Для жителей города старшего поколения на постоянной основе проходят вечера отдыха и танцев под духовой оркестр «Наше время».

А столько еще задумано сделать! Как много идей, которые будут обязательно воплощены в жизнь нашим дружным и профессиональным коллективом! Ведь лучший показатель работы отдела массовых мероприятий - это счастливые глаза и аплодисменты любимых зрителей!

Наталья САВЕЛЬЕВА, режиссер массовых представлений МБУ РМЦ ДК «Современник»:



- «Пойдём сегодня со мной на репетицию, покажу тебе ансамбль, в котором я пою!» - сказала мне одноклассница на линейке, посвященной 1 сентября. На дворе был 1995 год, и на тот момент я уже посещала разнообразные кружки нашего города, благо их было много, и практически все они для меня были интересными. Согласилась из любопытства, а вдруг? И этим самым днём, перешагнув порог Дворца культуры «Современник», осталась здесь. А в 2015 году пришла в ДК «Современник» уже не приходящим в гости человеком, а полноправной штатной единицей культурного работника. Я - режиссер массовых представлений.

Когда вы слышите слово «режиссер», в голове возникают картинки, представляется съемочная площадка, оператор с видеокамерой, многочисленные помощники и, конечно же, актеры, которые бегают, суетятся, а сам режиссёр сидит в удобном кресле и корректирует всё происходящее через огромный рупор. Большинству видится именно так, но это - кинорежиссер. А что же делают режиссеры праздников?

Это нестандартная, но очень интересная работа, соединяющая в себе много различных направлений и знаний. Одно дело знать потребность зрителя, а другое - красиво и ненавязчиво все преподнести. Сделать такое интересное шоу, чтобы зритель не заскучал после первых пяти минут, а вовлекся и стал активным участником. Ведь наш зритель это не всегда только взрослые люди, но и дети. Всем должно быть интересно.

Как же происходит создание мероприятия? Изначально нужно определиться с типом: развлекательное, образовательное, культурно-досуговое мероприятие. Затем составляется план, и пишется сценарий: придумываются реплики, стихи, игровые моменты между номерами, музыкальное сопровождение, видеозаставки и многое другое. Ну а потом – репетиции! Долгие, кропотливые, но всегда увлекательные и интересные. Месяц, два, три... И вот он - долгожданный и волнительный день премьеры! Зрительный зал – наш! А главный «бонус», который дает профессия режиссера массовых представлений, - это возможность всегда говорить людям добрые слова. За что я ее и ценю.

День работника культуры - профессиональный праздник деятелей культуры и искусства: сотрудников музеев, библиотек, театров, музыкальных и танцевальных коллективов, концертных организаций, культурно-досуговых организаций, домов народного творчества, дворцов культуры, парков культуры и отдыха, организаций кинематографии. Цель праздника – отметить весомый вклад работников культуры в возрождение общенационального наследия, сохранение и приумножение культурного богатства страны.

Конаковский район может по праву гордиться разнообразием и самобытностью культурного пространства. На территории района в систему муниципальных учреждений культуры входят 18 учреждение клубного типа, четыре детские школы искусств и одна детская музыкальная школа, 27 библиотек и межпоселенческая центральная библиотека, шесть музеев.

ДК «Современник»

Гордостью района является районный методический центр ДК «Современник». Клубными учреждениями района регулярно проводятся мероприятия:

- районный фестиваль-конкурс талантов «Зажги свою звезду!»,

- районный фестиваль искусств «Конаковские огни»,

- фестиваль национальных культур «Единение»,

- мероприятия, посвященные Дню Победы,

- районный фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «Дарите музыку друг другу»,

- Открытый районный фестиваль «Магия востока»,

- фестиваль духовной музыки «Русь святая, веру храни»,

- районный конкурс «Человек года» и многие другие.

Конаковская МЦБ

В Центральной библиотеке также было проведено большое количество мероприятий, самые значимые из них:

- участие во Всероссийской акции «Библионочь»,

- творческая встреча с авторами книг,

- творческая встреча с членами Союза писателей России,

- Всемирный День чтения вслух,

- День славянской письменности и культуры,

- выставки, ярмарки прикладного искусства.

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В учреждениях культуры Конаковского района работают замечательные, талантливые, творческие люди, которые отдают своей работе знания и любовь. Культура - особая сфера, в которой невозможно быть равнодушным, здесь на работе «горят», зажигая сердца зрителей, ведут за собой, воспитывают нашу молодёжь.

День работника культуры районные и городские учреждения культуры отметили новыми мероприятиями. Так, в ДК «Современник» прошёл первый районный фестиваль-конкурс «Волшебство вязания», открытый фестиваль восточного танца «Магия востока», открытый межзональный конкурс скрипачей «Юный виртуоз».