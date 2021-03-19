МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Совет по вопросам малого и среднего предпринимательства прошёл 19 марта в администрации Конаковского района.

Совещание прошло в формате открытого диалога. В мероприятии приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский, глава Конаковского района Олег Лобановский, первый заместитель главы администрации Конаковского района, председатель Совета Наталья Василенко, начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в Конаковском районе Роман Семенов, представители «Россельхозбанка», предприниматели Конаковского района, представители СМИ.

Перед членами Совета с презентацией об итогах деятельности института Уполномоченного за прошедший год выступил Антон Стамплевский. В ходе выступления бизнес-омбудсмен проинформировал членов Совета об основных проблемах предпринимателей региона и результатах работы с обращениями субъектов бизнеса. Было отмечено, что в 2020 году работа, в основном, была направлена на поддержку деловой активности бизнеса в условиях пандемии. Поэтому хорошо, когда наряду с мерами государственной поддержки существуют муниципальные грантовые программы для малого бизнеса. Конаковский район - единственный муниципалитет Тверской области, в котором реализуется долгосрочная муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства».

- В районе хорошо налажено взаимодействие с бизнес-сообществом. Важно, что администрация района и слышит и идет навстречу предпринимателям, - отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Глава района Олег Лобановский в своем выступлении подчеркнул, что администрация района всегда готова к взаимодействию с бизнес-сообществом: важно наладить обратную связь, чтобы не возникало барьеров в коммуникации и общении. В администрации Конаковского района находят отклик все обращения предпринимателей, – подчеркнул Олег Владимирович.

С информацией о порядке получения банковской аккредитации строительными фирмами для участия в программе «Сельская ипотека» перед участниками Совета выступил заместитель директора Тверского филиала «Россельхозбанка» Андрей Зарембо.

Участники встречи поинтересовались актуальными вопросами по теме защиты прав потребителей, на которые ответил начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в Конаковском районе Роман Семенов.

С презентациями на тему «Успех и смена мировоззрений: обзор успешных практик» выступили предприниматели и активные граждане:

Анастасия Александрова, главный редактор журнала «Бизнес и власть», Юлия Приходько, директор кинотеатра «Глобал Синема Конаково», Тамара Григорьевна Харькова, участница проекта «Химки - интересно жить!», Мари Смирнова, директор кондитерской студии «Зайка Пекарь».

Член Совета предпринимателей Елена Булыга рассказала участникам встречи о социально значимых проектах, реализуемых предпринимателями на территории Конаковского района. Первый проект называется «Золотой фонд Конаковского района». Это книга, которая пишется в режиме реального времени самими жителями Конаковского района о живущих рядом достойных людях, которые вносят значимый вклад в развитие города Конаково и Конаковского района. Мечта Елены - визуализировать данный проект в виде арт- объекта - книги «Золотой фонд Конаковского района» на берегу Волги. Поэтому с данным проектом она принимает участие во Всероссийском конкурсе идей по созданию достопримечательностей «Культурный след-2021». Второй социальный проект, реализуемый предпринимателями, - «Афиша Конаково». Это интернет-площадка, на которой для гостей и жителей района размещена самая актуальная информация о выставках, концертах, спектаклях, культурных и спортивных мероприятиях, которые проходят в Конаковском районе. В ближайших планах - размещение QR-кода Афиши во всех значимых и людных местах.

ШЕЛЕСТ ГРАНЕЙ КУБИКА



Масштаб третьего открытого чемпионата Тверской области по сборке кубика Рубика на скорость оценила директор Мокшинской школы Ольга Архипова:

- Верилось и не верилось, останется ли спидкубинг в школе Мокшино, после того как основатель клуба «Спидкубинг Завидово» Антон Спарнюк ушел из стен школы во взрослую жизнь (в настоящее время студент Тверского медицинского колледжа). Антон сумел собрать вокруг себя десяток заинтересованных ребят и все перемены обучал их быстрой сборке кубика. Да, переживали, а вдруг кубик уйдет из школы вместе с выпускниками 2019 года. Но нет, опасения были беспричинными! Сейчас в Мокшинской школе молодое поколение спидкубиров набирает обороты. Занятия по сборке кубика всегда многочисленны! Мало того, к детям присоединяются родители и педагоги.

20 марта Мокшинская школа снова встречала гостей. Третий открытый чемпионат Тверской области по спидкубингу прошел на завидовской земле. Два года на чемпионат приглашали любителей спидкубинга Тверской области. В этот раз решили расширить границы и пригласить на чемпионат представителей межрегиональной общественной организации «Федерация спидкубинга» во главе с руководителем Светланой Пановой. Это было сделано для того, чтобы участники не просто могли соревноваться, но и посмотреть, как собирают кубик настоящие профессионалы. Федерация предоставила все необходимое оборудование, и чемпионат начался. Всего в соревнованиях участвовали 38 юношей и одна девушка. Ребята приехали из городов Конаково, Москвы, Ржева, Твери, села Завидово, и, конечно же, активное участие принимали хозяева турнира - мокшинские мальчишки.

В турнире соревновался Андрей Че, известный спортсмен с высокими результатами в сборке кубика одной рукой. Более того, Андрей знаком с самим Эрне Рубиком. За 4 года он состязался в 26 официальных WCA-чемпионатах и заработал 50 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых медалей. В 2018 году в финале чемпионата Red Bull Rubik’s Cube World Championship, проходившего в Бостоне, он занял третье место в сборке одной рукой. Это очень высокий результат: в чемпионате принимали участие сильнейшие куберы со всего мира.

На чемпионат приехал также Андрей Панов, победитель второго турнира, учащийся 6 класса гимназии П.П.Максимовича города Твери.

Зрители Досугового центра увидели настоящий праздник ума и смекалки, скорости и эрудиции. Совместно с начинающими спидкубирами соревновались чемпионы. Это было интересно и захватывающе. На мероприятии присутствовала Юлия Николаевна Коваленко, министр образования Тверской области. Она с большим интересом наблюдала за участниками турнира и в итоге сама решила основательно познакомиться с кубиком.

Мастер-класс по сборке кубика для министра проводил ученик 5 класса Мокшинской школы Владислав Володин. Удивительно понятно и очень спокойно Влад рассказывал Юлии Николаевне о способах сборки головоломки, давал рекомендации. В свою очередь, Ю.Н.Коваленко пообещала найти время в своем графике, чтобы освоить эту науку. Марианна Леонидовна Шлинчак, начальник управления развития образования и обеспечения деятельности образовательных учреждений министерства образования Тверской области, с большим интересом наблюдала за участниками турнира, в итоге высоко оценила уровень проведения мероприятия,

Соревнования были организованы при поддержке глав сельского поселения «Завидово». Алексей Михайлович Пляскин и Дмитрий Константинович Окороков наградили ценными подарками, грамотами и медалями победителей состязаний и пожелали дальнейших успехов. Аггюль Арифовна Бородина, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике, и Михаил Сергеевич Кожехов, начальник управления образования администрации Конаковского района, вручили памятные подарки и призы участникам и призерам соревнований. РГУ им. А.Н.Косыгина, Тверской филиал в лице директора Дениса Андреевича Цуркана оказал содействие в организации и проведении соревнований.

Андрей Че собрал кубик за 6,8 секунды. Участники соревнований убедились, что это возможно, если очень серьезно тренироваться. Чемпионат длился 6 часов. Но время пролетело незаметно. Шелест граней кубика в руках участников турнира еще долго останется в памяти зрителей.

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ



23 марта вековой юбилей отметила жительница Конаковского района, ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Нина Николаевна Фаренюк.

За плечами у Нины Николаевны очень интересная жизнь, насыщенная историческими событиями.

Родилась она в 1921 году, еще на заре советской власти в деревне Верхний Уфалей Челябинской области. Окончив 7 классов, поступила в педагогическое училище. Перед самой войной молодая девушка устроилась работать в школу в городе Еманжелинске Челябинской области учителем немецкого языка. Всегда выдержанная, приветливая, очень доброжелательная, Нина Николаевна была настоящим примером для многих учеников. Она была строгим учителем, требовала дисциплины от всех учеников, но при этом интересно объясняла материал, поэтому на ее предмете ребята никогда не отвлекались, все увлеченно изучали предмет. Вместе с коллегами Нина Николаевна трудилась в школе, занималась воспитанием и обучением детей, несмотря на голод и все трудности, которые испытывали люди во время и после войны.

В 1947 году Нина Николаевна переехала в солнечный город Душанбе, где закончила педагогический институт по специальности филолог.

Новый виток в судьбе произошел в 1989 году, когда Нина Николаевна вместе с супругом переехала в Россию, в деревню Мокшино. Здесь у юбилярши большая семья - два сына, дочь, 6 внуков и уже 8 правнуков! Несмотря на почтенные годы, Нина Николаевна сохраняет бодрый дух и жизнелюбие.

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в Конаковском районе Роман Семенов с 23 марта назначен на должность главного врача ФБ УЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Тверской области». Начальником Роспотребнадзора Роман Николаевич работал три года.

Подготовила Ирина ТРЕТЬЯКОВА