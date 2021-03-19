О ТЕАТРЕ ЗАМОЛВИМ МЫ СЛОВО



27 марта во всем мире отмечается Международный день театра. В Конаковском районе немало театральных коллективов, и для них это прекрасный повод показать свое искусство.

Всемирный день театра был установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра и ежегодно 27 марта отмечается театральными обществами. Первое международное послание в честь Всемирного дня театра было написано в 1962 году французским писателем и художником Жаном Кокто. Советский Союз получил членство в Международном институте театра еще в 1959 году. С 1961 года СССР, а затем Россия - постоянный член его исполнительного комитета.

Слово «театр» произошло от древнегреческого слова «театрон», что значит «место, где смотрят». Традиционно в театре играются два наиболее популярных жанра - комедия и трагедия, символами которых (как и в целом театрального искусства) стали театральные маски.

Всемирный день театра – это не только профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра, это еще и праздник для нас, зрителей. В этот день в театрах многих стран мира проводятся различные театральные фестивали, праздничные постановки и показы лучших спектаклей.

В прошлом году из-за коронавируса Всемирный день театра почти повсеместно прошёл «при закрытых дверях», в режиме онлайн. Но в этом году все иначе. И хотя коварная болезнь еще не побеждена, это дело времени. Уже ослаблены ограничительные меры, связанные с проведением массовых культурных мероприятий. И праздник в этот раз мы отметим, как положено.

Хочется немного рассказать о театральной палитре конаковской земли. В Конаковском районе работают известные женщины, театральные режиссёры Галина Рыманова (театр «Пигмалион» ДК «Современник»), Ольга Бардакова (детский театр «Теремок»), Алёна Колесникова (театр «Авось-Ка») и Ирина Герман (народный театр ДК им. Воровского). Со страниц нашей газеты мы хотим поздравить их и всех, кто имеет отношение к этому празднику: работников сцены, актёров и зрителей. Эти имена – не единственные. Свои театры и театральные студии и кружки есть и в других поселениях района. Например, в ДК «Химик» поселка Редкино ее директор Лариса Колюкаева организовала творческий проект «29-Ы «ДЕТИ». Есть театр и в Мокшинском досуговом центре. Да при том же «Современнике» для детей работает театр-студия «Компот» (режиссер Ольга Гулеева), а при ДК им. Воровского – детский театр «Брависсимо» режиссера Евгении Колесниковой. И этот список можно продолжать...

А для всех любителей театрального искусства хотим напомнить, что сегодня вечером в ДК им. Воровского г. Конаково пройдет традиционная «Ночь в театре».