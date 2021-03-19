ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР...

Мало кто из конаковцев уже помнит, что в нашем городе в 60-70-х годах прошлого века в конаковском бору была танцплощадка, где играл духовой оркестр. Люди по выходным собирались и танцевали. А дети катались на каруселях, качелях. Было даже своё колесо обозрения. Так мы жили при СССР.

Сейчас духовой оркестр можно послушать в нашем городе вживую в ДК «Современник». Не каждый город может похвастаться своим оркестром. И в прошлый вторник в ДК, в танцевальном зале прошёл концерт духового оркестра «Наше время», посвященный 100-летию Тимофея Александровича Докшинцера, советского и российского трубача, педагога и дирижёра. Докшицер – один из крупнейших солистов-трубачей XX века. В его репертуар входили как классические сочинения для трубы, так и произведения, написанные специально для него. Педагогическая деятельность Докшицера тесно связана с Музыкально-педагогическим институтом имени Гнесиных, где он работал сначала как ассистент своего учителя М. Табакова, а затем преподавал сам. За годы педагогической работы Докшицера в институте из его класса вышло более 100 высококлассных музыкантов, в том числе 15 лауреатов международных конкурсов. Музыкант также охотно давал мастер-классы и концерты, как в России, так и за границей.

Духовой оркестр «Наше время» хорошо известен конаковцам, его выступления стали доброй традицией в районном ДК «Современник». Руководит оркестром уже шесть лет Игорь Трындин-Моисеев (труба). Также в составе коллектива Владимир Битков (тенор), Александр Солонкин (бас), Дмитрий Томицкий (альт), Фёдор Чинёнов (ударные), Виктор Фомин (труба).

Владимир Самуилович Битков играет в оркестрах 60 лет, в своё время был руководителем оркестра ДК им. Воровского.

Во время концерта зрители смогли не только послушать знакомые мелодии, но и потанцевать под живую музыку, а пожилые - вспомнить прошлые времена. Вот такая связь времён получилась. Как рассказали творческие работники ДК, эти вечера станут традицией. Следующее выступление пройдет 27 апреля, во Всемирный день танцев. Приходите и кружитесь в танце под духовой оркестр.