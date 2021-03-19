В КОНАКОВСКОМ КОЛЛЕДЖЕ СОСТОЯЛСЯ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ



При выборе профессионального образовательного учреждения выпускникам школ важно увидеть все достоинства учебного заведения, оценить серьезность подхода к образовательному процессу и дальнейшие возможности личного развития, а также перспективы своей реализации как будущего профессионала в выбранной сфере деятельности.

День открытых дверей в конаковском колледже, главным образом, рассчитан на будущих абитуриентов и их родителей, а также на школьников, присматривающихся к различным программам профессиональной подготовки, которые реализуются в Конакове. Старшеклассникам образовательных школ города Конаково и Конаковского района была предоставлена возможность не просто визуально познакомиться с колледжем, но и попробовать себя в различных направлениях профессиональной деятельности на мастер-классах, задать вопросы руководству и сегодняшним студентам, узнать об организации учебного процесса и педагогической практики, о возможности получения дополнительного профессионального образования и интересной внеучебной деятельности. Ребята получили ответы на вопросы о правилах приема и зачисления в колледж, о стипендии, о возможности продолжения образования в вузах и трудоустройстве. Конаковский колледж ведет подготовку по новым стандартам, ориентированным на высокий спрос самых разных профессий. Студенты имеют возможность совершенствовать свои знания и участвовать в ежегодных чемпионатах по стандартам WorldSkills (молодые профессионалы). Потенциальные работодатели отмечают высокий уровень подготовки выпускников колледжа и отдают им приоритетное право на трудоустройство. В колледже реализуются различные программы дополнительного и профессионального образования.

Все участники мероприятия в полной мере смогли ощутить атмосферу учебного заведения. Гостям презентовали направления поварского и кондитерского дела, отделения отделочных и строительных работ, гостиничного дела, коммерции (по направлениям).

В рамках образовательной программы «коммерция» с презентацией о предпринимательской деятельности перед будущими студентами выступила предприниматель, общественный деятель, член Совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации Конаковского района Елена Булыга. В непринужденной дружеской обстановке Елена Алексеевна поделились знаниями, опытом открытия и ведения бизнеса, рассказала о своем профессиональном пути, о том, кто и как может стать успешным бизнесменом.

Индивидуальный предприниматель Мари Смирнова провела мастер-класс по изготовлению кондитерских изделий, рассказала о своем пути в бизнес. Надо отметить, что Мари стала обладательницей гранта в сумме 500 тысяч рублей в рамках муниципальной программы МО «Конаковский район» «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе на 2018-2022 гг.», которая реализуется в районе с 2018 года.

День открытых дверей прошел в атмосфере праздника и оставил хорошие впечатления. Организаторы мероприятия надеются, что все участники Дня открытых дверей сделали для себя правильный профессиональный выбор и обязательно пополнят их дружную студенческую семью.

И. ТРЕТЬЯКОВА.