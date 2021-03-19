ПОБЕДУ ПОСВЯТИЛИ ГЕРОЯМ

21 марта в Твери проходил Всероссийский турнир по боевому самбо памяти воинов-десантников 6-й роты ВДВ, кавалеров ордена Мужества Сергея Козлова, уроженца Оленинского района, и Дениса Стребина, уроженца Конаковского района.

В соревнованиях приняли участие 136 участников из 12 команд. Традиционно успешно в разделе «профессиональное боевое самбо – борьба» выступили воспитанники тренера Алексея Овчинникова из села Городня Конаковского района. Даниил Кучерук в весе до 40 кг, Егор Дубинин в весе до 74 кг, Анастасия Бороненкова в весе до 74 кг (среди девушек), Артём Медведев в весе свыше 52 кг, Арина Медведева в весе до 62 кг (среди девушек), Сергей Устинов в весе свыше 82 кг.

Борцы из Городни посвятили свои победы светлой памяти погибшего земляка Дениса Стребина, и по окончанию соревнований вместе с председателем попечительского совета Романом Щегловым и тренером команды Алексеем Овчинниковым посетили обелиск Дениса Стребина в Конакове, отдав дань памяти погибшему герою. Поздравляем спортсменов и тренера!