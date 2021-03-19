СВЯТОЙ ПОКРОВИТЕЛЬ ТВЕРСКОЙ ЗЕМЛИ



20 марта учащиеся Конаковской школы искусств пришли в центральную детскую библиотеку, чтобы послушать беседу о святом покровителе тверской земли. Эту беседу подготовила для ребят Т.С.Егорова к 750-летию со времени рождения святого благоверного князя Михаила Ярославовича Тверского.

Ребята попытались представить, сколько нужно было знать и уметь юному князю Михаилу, чтобы в четырнадцать лет стать князем. Еще больше усложняло и без того непростую задачу то, что отец Михаила, князь Ярослав Ярославович, умер в год рождения Михаила. Не было у юного Михаила Ярославовича примера перед глазами, как нужно княжить.

По совету своей матери княгини Ксении княжение Михаил Тверской начал со строительства Спасо-Преображенского собора в Твери. Князь навсегда стал для тверитян образцом служения народу Тверского княжества, даже смерть в Орде он со смирением принял, пытаясь спасти от разорения тверскую землю.

Ребята с интересом слушали беседу, которую сопровождала этническая славянская музыка. Вместе с библиотекарем Татьяной Станиславовной Егоровой ученики Конаковской школы искусств разбирались в хитросплетениях генеалогического древа русских князей, сочувствовали трудной судьбе Михаила Тверского, его жены Анны Кашинской и их сыновей Дмитрия, Александра, Константина и Василия, узнали о судьбе построенного Михаилом Тверским Спасо-Преображенского собора и о недавнем возрождении храма.