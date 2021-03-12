Детские и юношеские киностудии из 21 района Верхневолжья примут участие в областном фестивале «Молодым - дорогу»

26 марта в столице Верхневолжья пройдёт XIII областной открытый фестиваль - конкурс детского и юношеского кино «Молодым – дорогу». В 2021 году свои работы представили студии, отдельные авторы и творческие объединения из 21 муниципалитета Тверской области.

«В Тверской области много талантливых детей. Очень важно, чтобы каждый из них чувствовал поддержку, имел возможности для реализации своих талантов и способностей», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В фестивале - конкурсе участвуют игровые, документальные фильмы, репортажи с места событий, мультфильмы, музыкальные клипы.

Свои работы на конкурсе представят участники из Твери, Ржева, Торжка, Красного Холма, Кесовой Горы, Спирово, Кувшиново, Бежецка, ЗАТО Озерный, Калининского, Конаковского, Кимрского, Бологовского, Рамешковского районов, Оленинского муниципального округа, Вышневолоцкого, Удомельского, Кашинского и Нелидовского городских округов, а также Московской и Ленинградской областей.

В рамках фестиваля члены жюри проведут мастер-классы по сценарному, режиссёрскому и операторскому мастерству, современных тенденциях в аудиовизуальных искусствах.

Мероприятие проводит Тверской областной Дом народного творчества (ТОДНТ) в рамках проекта «Жизнь – творчество, творчество – жизнь», посвященного 85-летию со дня основания учреждения.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 10.00 в ТОДНТ по адресу пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д.3.

Пресс-служба Правительства Тверской области