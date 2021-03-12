Игорь Руденя вручил 21 молодой семье Тверской области жилищные сертификаты

25 марта Губернатор Игорь Руденя вручил 21 молодой семье из муниципалитетов Тверской области сертификаты на приобретение или строительство жилья.

«Для каждого из нас Родина начинается со своего дома. Пусть в ваших новых домах будет как можно больше маленьких детей и звучит детский смех. Крепкие и большие семьи – наша тверская традиция. По инициативе Президента России Владимира Путина в России реализуются беспрецедентные меры поддержки молодых и многодетных родителей. Наш регион принимает в этой работе самое активное участие», – сказал Игорь Руденя.

Одна из таких мер – помощь в приобретении и строительстве жилья. Всего в 2021 году благодаря жилищным сертификатам улучшат жилищные условия 179 молодых семей из 33 муниципалитетов Верхневолжья. В целом за прошедшие пять лет сертификаты получили около 700 молодых семей.

Почти каждая третья семья, участвующая в программе, – многодетная. Только за 2020 год в Тверской области количество многодетных семей увеличилось на тысячу. За прошедший год в них родилось 3,5 тысячи детей.

Государственная программа в сфере обеспечения жильем молодых семей в регионе действует с 2007 года. Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

Также в рамках программы предусмотрено предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям – на частичное погашение ипотечного кредита либо для компенсации собственных затрат в случае рождения (усыновления) ребенка в течение 1 года после приобретения жилья.

Кроме того, предоставляются выплаты при рождении детей семьям, приобретающим жилье в ипотеку. Размер выплаты – до 200 тысяч рублей, при рождении второго ребенка молодые семьи могут получить ещё до 300 тысяч рублей, а при рождении третьего малыша – до 500 тысяч рублей.

При этом по инициативе областной власти изменен порядок предоставления выплат. Теперь их могут получить родители, возраст одного из которых не превышает 35 лет, а в многодетных семьях – 40 лет. Ранее воспользоваться этой мерой поддержки могли только семьи, в которых возраст одного из супругов не превышал 25 лет.

В Тверской области совершенствуется система мер для семей с детьми. Сейчас в Верхневолжье действует около 50 различных направлений поддержки.

С октября 2019 года вручаются региональные подарочные наборы для каждого новорождённого. Действует программа регионального семейного капитала, предоставляется финансовая поддержка в виде социальных выплат.

С 2020 года по инициативе Игоря Рудени в Тверской области усилена поддержка многодетных родителей. Введены субсидии многодетным семьям на приобретение транспортного средства, многодетные родители освобождены от уплаты транспортного налога. Также многодетным семьям оказывается поддержка в приобретении школьной формы для учеников 1-5-х классов. В дополнение к почетному знаку «Слава матери» учрежден почетный знак «Слава отца».

Пресс-служба Правительства Тверской области