Валентина Дронова рассказала о новых форматах участия молодежи в избирательных кампаниях Единого дня голосования

Председатель избирательной комиссии Тверской области выступила на юбилейном заседании коллегии Комитета по делам молодежи Тверской области, посвященном 25-детию реализации государственной молодежной политики на территории региона.

В своем выступлении Валентина Дроноваотметила, что с Комитетом по делам молодежи Тверской области и его территориальными подразделениями комиссию связывают давние партнерские отношения в сфере правового просвещения, повышения электоральной культуры молодых и будущих избирателей, стимулирования интереса молодежи к участию в избирательном процессе.

Председатель облизбиркома представила коллегам развернутую презентацию о предстоящих 19 сентября 2021 года выборах в России и Тверской области, рассказала об особенностях их проведения и мероприятиях в поддержку предстоящих избирательных кампаний, рассчитанных на молодежную аудиторию.

«В свете предстоящих федеральных и региональных выборов есть предложения по различным, в том числе – новым форматам участия молодежных организаций и объединений в этих кампаниях. Мы приветствуем участие молодежи в выборах в качестве кандидатов, помощников кандидатов, членов избирательных комиссий, волонтеров, сотрудников колл-центров горячих линий,наблюдателей и, конечно же, непосредственно избирателей», - сказала Валентина Дронова.

Комиссия продолжит стимулировать творческую, научную, социологическую и исследовательскую деятельность молодежи. Продолжится практика проведенияпопулярных конкурсов, акций, квестов, фестивалей, олимпиад и викторин.

Кроме того, Валентина Дронова пригласила молодежь Верхневолжья к участию в майских мероприятиях Всероссийского Дня молодого избирателя: Молодежном форуме «#МыВместе», Днях открытых дверей, онлайн-викторине «Думай! Действуй! Голосуй!» среди молодых и будущих избирателей.

В период подготовки и проведения избирательных кампаний 2021 года для молодежи будут также организованы и проведены творческий конкурс «ART_election» на лучшую авторскую работу современного вида искусств, акция «Я иду на выборы», конкурс «#Фото_Выборы2021», конкурс для молодых и будущих избирателей на лучший плакат, рисунок, открытку и четверостишие, посвященный 75-летию первых послевоенных выборов и выборам 19 сентября 2021 года.

Представителей молодежных объединений и волонтерских организаций Валентина Дронова пригласила к участию в волонтерском проекте «Выборы доступны всем», направленном на оказание помощи маломобильным избирателям непосредственно при проведении голосования.

Проект, инициированный избирательной комиссией иКомитетом по делам молодежи Тверской области,реализуется с 2016 года, его участниками стали 7540 молодых добровольцев. За это время помощью волонтеров смогли воспользоватьсяболее 52 000избирателей с ограниченными возможностями здоровья.

Пресс-служба избирательной комиссии