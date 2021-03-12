В столице Верхневолжья наградили лауреатов премии Губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства

25 марта в России отмечается День работника культуры. В Тверском академическом театре драмы состоялось торжественное мероприятие, посвящённое праздничной дате. Приветствие представителям отрасли направил Губернатор Игорь Руденя.

«С тверским краем связаны имена выдающихся деятелей культуры: Сергея Лемешева и Николая Сидельникова, Татьяны Устиновой и Василия Андреева, Андрея Дементьева и Александра Александрова. От них вы и ваши коллеги приняли эстафету сохранения и преумножения культурных традиций Верхневолжья. Благодаря вашему профессионализму и энтузиазму за тверским регионом прочно закрепилась слава одного из крупнейших культурных центров России», – говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

На торжественном мероприятии работникам культуры Верхневолжья были вручены награды: шести сотрудникам отрасти присвоено звание «Почётный работник культуры и искусства Тверской области», 49 человек в 13 номинациях стали лауреатами премии Губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства по итогам 2020 года.

Развитию отрасли и поддержке её работников в регионе уделяется большое внимание. В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» был проведен капитальный ремонт в 6 учреждениях культурно-досугового типа в сельской местности, создан виртуальный концертный зал в Лихославльском районе, 267 работников повысили квалификацию.

Ряд мероприятий по поддержке отрасли реализуется в рамках государственной программы «Культура Тверской области». В прошлом году в 78 муниципальных домах культуры проведены работы по укреплению материально-технической базы, дополнительно 26 библиотек подключены к сети Интернет - в настоящее время 98 % от общего количества библиотек региона имеют доступ к Интернету.

Традицией для тверского региона становятся выступления музыкантов с мировым именем – регион принимает всероссийские и международные фестивали, в том числе летние музыкальные концерты под открытым небом в столице Верхневолжья. Так, в прошлом году прошёл концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством знаменитого российского дирижера Валерия Гергиева, фестиваль искусств Юрия Башмета, фестиваль поэзии, посвященный памяти Андрея Дементьева.

Пресс-служба Правительства Тверской области