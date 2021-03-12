Андрей Дмитриев: «Работа губернатора Игоря Рудени по поиску новых рынков сбыта продукции тверских компаний очень важна»

Руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Дмитриев отметил, что встреча губернатора Игоря Рудени и Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казема Джалали – это важный шаг по продвижению на внешние рынки продукции экспортно ориентированных производств Тверской области.

«В условиях международных санкций объем экспорта по традиционным каналам снижается, и сейчас актуально развивать другие направления. В связи с этим работа Правительства Тверской области и губернатора Игоря Рудени по поиску новых рынков сбыта очень важна. У нас в Твери и области много предприятий, готовых поставлять свою продукцию зарубежным партнерам. Взаимодействие региональной власти с представителями иностранных государств по развитию торгово-экономических связей, безусловно, содействует повышению экспортного потенциала тверских компаний», – считает Андрей Дмитриев.

Напомним, 24 марта губернатор Игорь Руденя и Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества.

«Мы активно развиваем региональную промышленность, средний и малый бизнес. Одна из задач в экономике – привлечение частных инвестиций. Успешным примером является региональная компания «Светотехника», входящая в «Боос лайтинг групп». Ее экспортный потенциал может быть реализован совместно с Республикой Иран. И это не просто поставки, а создание производства в Иране. Также можем реализовать совместные проекты в машиностроении, нефтегазовой, лесной промышленности, сельском хозяйстве. Укреплению экономических связей будет способствовать сотрудничество в сфере культуры», – сказал Игорь Руденя по итогам встречи.

Среди ключевых направлений партнерства обозначены экспорт из Тверской области продукции деревообработки, оборудования для нефтегазодобычи и нефтепереработки, техники для пищевой промышленности. Также лихославльский завод «Светотехника», который входит в международную светотехническую корпорацию «Боос лайтинг групп», будет применять свои инновационные технологии при создании производственной площадки корпорации в Иране.