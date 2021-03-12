Владислав Шориков: «Тверские производства привлекательны для многих рынков»

Президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков назвал развитие сотрудничества Тверской области с Ираном одним из ресурсов для экономического роста в условиях международных санкций.

«Перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества с Ираном, которые вчера обсуждались губернатором Игорем Руденей и послом этой страны, очень знаменательный факт. Он говорит о том, что в условиях агрессивной санкционной политики некоторых государств экономическое партнерство соседствующих стран становится еще более взаимовыгодным. Российские производства, в том числе тверские, обладают рядом технологических достоинств и, безусловно, привлекательны для многих рынков. Тем более в Верхневолжье имеются предприятия, которые занимают лидерские позиции в своей нише, в том числе лихославльская «Светотехника» и ряд других. Их потенциал заслуживает внимания и поэтому стал предметом обсуждения на встрече губернатора и посла», – отметил Владислав Шориков.

Напомним, 24 марта губернатор Игорь Руденя и Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества.

«Мы активно развиваем региональную промышленность, средний и малый бизнес. Одна из задач в экономике – привлечение частных инвестиций. Успешным примером является региональная компания «Светотехника», входящая в «Боос лайтинг групп». Ее экспортный потенциал может быть реализован совместно с Республикой Иран. И это не просто поставки, а создание производства в Иране. Также можем реализовать совместные проекты в машиностроении, нефтегазовой, лесной промышленности, сельском хозяйстве. Укреплению экономических связей будет способствовать сотрудничество в сфере культуры», – сказал Игорь Руденя по итогам встречи.

Среди ключевых направлений партнерства обозначены экспорт из Тверской области продукции деревообработки, оборудования для нефтегазодобычи и нефтепереработки, техники для пищевой промышленности. Также лихославльский завод «Светотехника», который входит в международную светотехническую корпорацию «Боос лайтинг групп», будет применять свои инновационные технологии при создании производственной площадки корпорации в Иране.