Жителей Тверской области приглашают принять участие в региональном конкурсе экологических видеороликов «Экотема»

25 марта 2021 года стартует региональный конкурс экологический видеороликов «Экотема».

Организатором конкурса выступило Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области.

Основными целями конкурса является повышение экологической культуры населения, привлечение внимания к проблемам сохранения биоразнообразия и охраны природы, предоставления жителям Тверской области возможности выразить свое отношение к той или иной проблеме в сфере экологии и ее решению, внести свой вклад в развитие социальной рекламы и привлечение молодых талантов к созданию социальной рекламы в Тверской области.

К участию в конкурсе приглашаются жители Тверской области, в том числе ученики школ, учащиеся и преподаватели ВУЗов и ССУЗов Тверской области, общественные организации Тверской области.

Для участия в конкурсе нужно направить экологические видеоролики о реализуемых проектах на территории Тверской области, о позитивных изменениях, происходящих в нашем регионе благодаря усилиям всех неравнодушных людей.

Видеоролик может быть представлен в различных жанрах: документальном, игровом, анимационном, рекламном, интервью, репортаж и др., с музыкальным сопровождением и без него, с использованием озвучивания за кадром и без озвучивания.

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными средствами (на видеокамеру, фотоаппарат, мобильный телефон), соответствующие тематике конкурса. Темы видеороликов: загрязнение окружающей среды, утилизация отходов, человек и окружающая среда, добровольчество и т.д.

Предлагаемые темы:

- «С места событий» - репортажи о мероприятиях, посвященных изучению природы или связанных с природоохранной деятельностью;

- «Редкие и охраняемые» - рассказ о животных и растениях из Красной книги Тверской области;

- «Твоё мнение?» - опросы сверстников на темы, связанные с природой;

- «Герои природы» - интервью с людьми, которые что-то особенное делают для природы;

- «Социальная реклама» - короткий ролик, в котором рассматриваются вопросы сохранения биоразнообразия и охраны природы;

- «Раздельный сбор отходов – это важно!» - короткий ролик, в котором рассматриваются вопросы раздельного сбора отходов.

Конкурс проводится в двух возрастных категориях:

– Детская категория (принимаются работы от лиц до 18 лет)

– Взрослая категория (принимаются работы от лиц 18 лет и старше)

Победители Конкурса в каждой возрастной группе награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, все участники Конкурса электронными сертификатами участника. Лучшие работы будут размещены на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области.

Направить свою работу необходимо до 15 мая 2021 года. Работы и заявки можно принести по адресу: 170042, г. Тверь, ул. Горького д.97. каб. 302 или отправить на электронную почту: konkurs-mpr@yandex.ru. Работы могут предоставляться на конкурс авторами и авторскими коллективами. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут.

По вопросам участия в конкурсе просим обращаться по тел. +7(4822)733-170

Положение о конкурсе и заявка опубликованы на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области: https://www.mpr-tver.ru/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=156679

Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области