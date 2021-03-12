Жителей Тверской области приглашают принять участие в региональном конкурсе экологических видеороликов «Экотема»

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25 марта 2021 года стартует региональный конкурс экологический видеороликов «Экотема».
Организатором конкурса выступило Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области.
Основными целями конкурса является повышение экологической культуры населения, привлечение внимания к проблемам сохранения биоразнообразия и охраны природы, предоставления жителям Тверской области возможности выразить свое отношение к той или иной проблеме в сфере экологии и ее решению, внести свой вклад в развитие социальной рекламы и привлечение молодых талантов к созданию социальной рекламы в Тверской области.
К участию в конкурсе приглашаются жители Тверской области, в том числе ученики школ, учащиеся и преподаватели ВУЗов и ССУЗов Тверской области, общественные организации Тверской области.
Для участия в конкурсе нужно направить экологические видеоролики о реализуемых проектах на территории Тверской области, о позитивных изменениях, происходящих в нашем регионе благодаря усилиям всех неравнодушных людей.
Видеоролик может быть представлен в различных жанрах: документальном, игровом, анимационном, рекламном, интервью, репортаж и др., с музыкальным сопровождением и без него, с использованием озвучивания за кадром и без озвучивания.
На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными средствами (на видеокамеру, фотоаппарат, мобильный телефон), соответствующие тематике конкурса. Темы видеороликов: загрязнение окружающей среды, утилизация отходов, человек и окружающая среда, добровольчество и т.д.
Предлагаемые темы:
- «С места событий» - репортажи о мероприятиях, посвященных изучению природы или связанных с природоохранной деятельностью;
- «Редкие и охраняемые» - рассказ о животных и растениях из Красной книги Тверской области;
- «Твоё мнение?» - опросы сверстников на темы, связанные с природой;
- «Герои природы» - интервью с людьми, которые что-то особенное делают для природы;
- «Социальная реклама» - короткий ролик, в котором рассматриваются вопросы сохранения биоразнообразия и охраны природы;
- «Раздельный сбор отходов – это важно!» - короткий ролик, в котором рассматриваются вопросы раздельного сбора отходов.
Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
– Детская категория (принимаются работы от лиц до 18 лет)
– Взрослая категория (принимаются работы от лиц 18 лет и старше)
Победители Конкурса в каждой возрастной группе награждаются дипломами 1, 2, 3 степени, все участники Конкурса электронными сертификатами участника. Лучшие работы будут размещены на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области.
Направить свою работу необходимо до 15 мая 2021 года. Работы и заявки можно принести по адресу: 170042, г. Тверь, ул. Горького д.97. каб. 302 или отправить на электронную почту: konkurs-mpr@yandex.ru. Работы могут предоставляться на конкурс авторами и авторскими коллективами. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут.
По вопросам участия в конкурсе просим обращаться по тел. +7(4822)733-170
Положение о конкурсе и заявка опубликованы на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области: https://www.mpr-tver.ru/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=156679
Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области