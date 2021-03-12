В Тверской области увеличивается число мест для целевого обучения будущих медиков и размеры ежегодных выплат «целевикам»

395 мест планируется выделить в 2021 году в Тверском государственном медицинском университете для целевого набора студентов. 218 из них – по направлениям специалитета, 177 – в ординатуре. Будущие врачи будут получать медицинское образование, уже понимая, что они трудоустроятся по специальности в государственных учреждениях здравоохранения Тверской области. В прошлом году к работе в медицинских организациях региона приступили 67 выпускников вуза, которые завершили обучение по целевому направлению.

О расширении целевого набора медиков в Тверской области сообщил Губернатор Игорь Руденя в ходе одного из прямых эфиров на телеканале «Россия 24» Тверь в феврале 2021 года. Игорь Руденя подчеркнул – регион готов и далее развивать систему подготовки специалистов для больниц области по целевому набору.

Также с 2021 года на 50% увеличен размер ежегодной выплаты для студентов и ординаторов, обучающих в вузе по целевому набору. Сейчас выплата составляет 36 тыс. рублей для обучающихся по программам специалитета (ранее была 24 тыс. рублей). Материальная поддержка для обучающихся по программам ординатуры составит 75 тыс. рублей (ранее – 50 тыс. рублей). В 2020 году выплаты получили 258 студентов и 111 ординаторов.

В регионе продолжается реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», предусматривающих предоставление единовременных денежных выплат медицинским работникам при трудоустройстве в государственные учреждения здравоохранения в сельской местности.

Единовременные выплаты составляют 1,5 млн рублей врачам и 750 тыс. рублей фельдшерам. В 2021 году их могут получить 20 врачей и 17 фельдшеров Тверской области. Также действует региональная программа, которая предусматривает единовременные выплаты по 300 тыс. рублей медицинским работникам со средним образованием, готовым работать на селе. В 2021 году ее могут получить 8 человек.

Приемная кампания в Тверском государственном медицинском университете стартует 18 июня 2021 года. В Министерстве здравоохранения Тверской области открыта «горячая линия» по вопросам целевого обучения (4822) 32-36-04.

Пресс-служба Правительства Тверской области