Губернатор Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

25 марта в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени. Глава региона расскажет о развитии инвестиционных площадок в муниципалитетах Верхневолжья, которые обеспечат новые рабочие места для местных жителей.

Речь в эфире пойдет о возвращении к стандартной работе учреждений здравоохранения региона, реализации программ по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитии высокотехнологической медицины, мерах поддержки семей Верхневолжья. А также – о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции.

Программу с участием Губернатора можно будет посмотреть в сети Интернет по ссылке https://youtu.be/zwyxGiDVpuc и на сайте «Вести-Тверь».

Пресс-служба Правительства Тверской области