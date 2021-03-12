Давид Мамагулашвили: «Сотрудничество с Ираном даст импульс развитию в Тверской области деревообрабатывающих производств»

Директор Института экономики и управления Тверского государственного университета Давид Мамагулашвили отметил, что региональные власти определили верные приоритеты сотрудничества в ходе встречи в Правительстве Тверской области губернатора Игоря Руденя и Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казема Джалали.

«В период пандемии коронавирусной инфекции внешнеэкономическая деятельность претерпевает серьезные ограничения. Но примечательно, что Россия и, в том числе, Тверская область идут по пути увеличения внешнеторгового оборота с этой страной. В текущих условиях, на мой взгляд, перспективны международные проекты в наиболее стабильных сферах, таких, как машиностроение, нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, IT-технологии. Также конкурентным преимуществом Верхневолжья являются лесные ресурсы. Сотрудничество с Ираном может дать импульс развитию в регионе деревообрабатывающих производств, что является одним из приоритетов государственной экономической политики в этой сфере», – отметил Давид Мамагулашвили.

Напомним, 24 марта губернатор Игорь Руденя и Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества.

«Мы активно развиваем региональную промышленность, средний и малый бизнес. Одна из задач в экономике – привлечение частных инвестиций. Успешным примером является региональная компания «Светотехника», входящая в «Боос лайтинг групп». Ее экспортный потенциал может быть реализован совместно с Республикой Иран. И это не просто поставки, а создание производства в Иране. Также можем реализовать совместные проекты в машиностроении, нефтегазовой, лесной промышленности, сельском хозяйстве. Укреплению экономических связей будет способствовать сотрудничество в сфере культуры», – сказал Игорь Руденя по итогам встречи.

Среди ключевых направлений партнерства обозначены экспорт из Тверской области продукции деревообработки, оборудования для нефтегазодобычи и нефтепереработки, техники для пищевой промышленности. Также лихославльский завод «Светотехника», который входит в международную светотехническую корпорацию «Боос лайтинг групп», будет применять свои инновационные технологии при создании производственной площадки корпорации в Иране.

В прошлом году внешнеторговый оборот Тверской области с Ираном вырос более чем в два раза. При этом экспорт региона в 8 раз превышает импортные поставки из Ирана.