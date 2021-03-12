Губернатор Игорь Руденя поздравил работников и ветеранов отрасли культуры Верхневолжья с профессиональным праздником

25 марта отмечается День работника культуры. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли культуры Верхневолжья поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«День работника культуры напоминает о высоком значении вашего созидательного, благородного труда для прошлого, настоящего и будущего Отечества. Для сохранения традиций и ценностей нашего народа, выдающегося духовно-нравственного наследия России и Верхневолжья. Благодаря вашему профессионализму, преданности и искренней любви к своему делу Тверская область укрепляет статус одного из признанных культурных центров нашей страны», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

В регионе ежегодно проходят крупные всероссийские и международные фестивали, реализуются уникальные музейные, театральные, музыкальные и просветительские проекты. Эта работа нацелена на реализацию творческого потенциала жителей Верхневолжья, их приобщение к искусству, способствует всестороннему воспитанию подрастающего поколения.

Пресс-служба Правительства Тверской области