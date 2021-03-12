Любовь Сизова: «Приятно, что о ветеранах не забывают»

Член Тверской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Любовь Сизова отметила, что, несмотря на сложности в экономике, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, власти региона нашли возможность поддержать ветеранов единовременной выплатой к Дню Победы.

«В период коронавируса сложностей много, но решение о выплатах ко Дню Победы все равно губернатором принято. Важна даже не столько сама выплата, которую скоро получат ветераны, дети войны, блокадники Ленинграда и многие другие, а знак внимания к тем, кто воевал и работал в тылу, кто занимался восстановлением страны после войны. Приятно, что о ветеранах не забывают, уважают, чтут память о защитниках Отечества, это самое главное», – считает Любовь Сизова.

Напомним, обеспечение финансирования региональных денежных выплат ко Дню Победы стало главным вопросом заседания Бюджетной комиссии Тверской области, которое 23 марта провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Это наш с вами общий долг – с чувством глубокого уважения делать всё, что можно для нашего старшего поколения, которое прожило очень непростую жизнь и особенно нуждается в поддержке. Это поколение для нас бесценно. За то, что они сделали для страны, в которой мы сейчас живём, могу сказать – мы их должны на руках носить», – сказал Игорь Руденя.

Единовременные выплаты ко Дню Победы будут предоставлены семи категориям граждан. Всего поддержку получат свыше 80 тысяч человек. В этом году сохранятся выплаты для тружеников тыла, вдов умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак, и детей войны. Впервые эти категории жителей региона получили выплаты в прошлом году, к 75-летию Великой Победы. В 2021-м для них сохраняется и размер выплаты – 3 тыс. рублей. Выплаты в размере 10 тыс. рублей предусмотрены инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам погибших участников ВОВ, не вступившим в повторный брак.

Все перечисления должны быть осуществлены до майских праздников, подчеркнул Игорь Руденя.