В Тверской области отремонтируют флигель дома М.Е. Салтыкова-Щедрина

Финансирование работ по приведению в порядок флигеля дома М.Е. Салтыкова-Щедрина в Твери обсуждалось на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя. Задачи по благоустройству прилегающей территории и ремонту объекта были поставлены главой региона в ходе инспекционный поездки в музей М.Е.Салтыкова-Щедрина в январе этого года. В настоящее время объект культурного наследия находится на реставрации.

«Перед нами стоит важная цель – создать культурно-историческое пространство, которое даст возможность жителям региона и туристам познакомиться с биографиями выдающихся людей, которые жили и работали в Твери», – сказал тогда Игорь Руденя.

По словам Игоря Рудени, при реставрации необходимо сохранить элементы архитектуры XIX века, воссоздать все пространство музея в едином стиле, отражающем историю того времени.

В 2017-2018 годах проведены археологические, проектные и реставрационные работы в главном доме усадебного комплекса. В 2021 году планируется завершить ремонт в главном доме, каретном сарае и восточном флигеле усадьбы.

После завершения работ в музее планируется проводить сменные выставки, научные конференции, литературно-музыкальные концерты, встречи с интересными людьми. Во флигеле, согласно проекту, будет расположено хранилище фондов редких книг.

Городская усадьба, в которой Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин жил в период своего вице-губернаторства, относится к объектам культурного наследия. Музей М.Е. Салтыкова-Щедрина – первый монографический музей в России – открыт в здании особняка в 1976 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области