Римма Золотарева: «Мы чувствуем искреннюю заботу о нашем поколении»

Председатель Тверской городской общественной организации «Дети войны» Римма Золотарева считает, что единовременные выплаты ко Дню Победы, решение о которых накануне принято губернатором Игорем Руденей, еще раз подтверждает высокое внимание общества к поколению победителей.

«Дети войны и, думаю, все ветераны благодарны региональной власти, губернатору за внимание, которое нам оказывается. Мы видим и моральную, и материальную поддержку, чувствуем искреннюю заботу о нашем поколении», – отметила Римма Золотарева.

Напомним, обеспечение финансирования региональных денежных выплат ко Дню Победы стало главным вопросом заседания Бюджетной комиссии Тверской области, которое 23 марта провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Это наш с вами общий долг -–с чувством глубокого уважения делать всё, что можно для нашего старшего поколения, которое прожило очень непростую жизнь и особенно нуждается в поддержке. Это поколение для нас бесценно. За то, что они сделали для страны, в которой мы сейчас живём, могу сказать – мы их должны на руках носить», –сказал Игорь Руденя.

Единовременные выплаты ко Дню Победы будут предоставлены семи категориям граждан. Всего поддержку получат свыше 80 тысяч человек.В этом году сохранятся выплаты для тружеников тыла, вдов умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак, и детей войны. Впервые эти категории жителей региона получили выплаты в прошлом году, к 75-летию Великой Победы. В 2021-м для них сохраняется и размер выплаты – 3 тыс. рублей.Выплаты в размере 10 тыс. рублей предусмотрены инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам погибших участников ВОВ, не вступившим в повторный брак.

Все перечисления должны быть осуществлены до майских праздников, подчеркнул Игорь Руденя.