Губернатор Игорь Руденя и посол Республики Иран в РФ Казем Джалали обсудили развитие экономического сотрудничества

Развитие торгово-экономического сотрудничества обсудили 24 марта в Правительстве Тверской области Губернатор Игорь Руденя и Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали. Участие в переговорах принял президент Международной светотехнической корпорации «Боос лайтинг групп» Георгий Боос.

Игорь Руденя подчеркнул: регион заинтересован в сотрудничестве с Республикой Иран по самым разным направлениям.

«Мы активно развиваем региональную промышленность, средний и малый бизнес. Одна из задач в экономике – привлечение частных инвестиций. Успешным примером является региональная компания «Светотехника», входящая в «Боос лайтинг групп». Ее экспортный потенциал может быть реализован совместно с Республикой Иран. И это не просто поставки, а создание производства в Иране. Также можем реализовать совместные проекты в машиностроении, нефтегазовой, лесной промышленности, сельском хозяйстве. Укреплению экономических связей будет способствовать сотрудничество в сфере культуры», – сказал Игорь Руденя журналистам по итогам встречи.

«У Тверской области большие возможности и древняя история. Готовы наладить взаимодействие между Республикой Иран и регионом. На встрече мы обсудили возможности инвестирования и развития проектов. Также договорились о проведении бизнес-миссий. Планируем установить побратимские отношение с Тверской областью», – отметил Казем Джалали.

Одним из направлений сотрудничества с Ираном обозначен экспорт продукции деревообработки. Предприятия Тверской области производят и поставляют на рынки различные виды современного бруса, строительные материалы из древесины высокого качества.

Еще одно направление – поставка оборудования для нефтегазодобычи и нефтепереработки. В Верхневолжье ведутся научные исследования в этой сфере, разрабатывается современная аппаратура и оборудование. Регион также готов поставлять технику для пищевой промышленности.

Расширять сотрудничество с Республикой Иран планирует Международная светотехническая корпорация «Боос лайтинг групп». В состав корпорации входит Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника», выпускающий современные системы освещения.

«Реализуем в Республике Иран целую серию проектов, в том числе экспортируем продукцию завода «Светотехника», – сообщил Георгий Боос. – Планируем создать свою площадку в Иране, включить ее в общий технологический цикл корпорации и в тандеме с заводом в Лихославле, который является базовым, наладить работу производства в Иране. Производство будет базироваться на отечественных технологиях и разработках. Кроме того, предложили в рамках образовательных программ готовить специалистов, которые будут здесь работать».

Георгий Боос также подчеркнул: завод в Тверской области является самым современным и инновационным в Европе. Это признают и европейские партнеры корпорации, которые закупают продукцию и комплектующие, изготовленные на «Светотехнике».

В прошлом году внешнеторговый оборот Тверской области с Ираном вырос более чем в два раза. В 2020-м показатель составил 669,1 тыс. долларов США – это 213,5 % к 2019 году. При этом экспорт региона в 8 раз превышает импортные поставки из Ирана более, чем в 8 раз: 596 тыс. долларов США против 73,1 тыс. долларов США.

Пресс-служба Правительства Тверской области