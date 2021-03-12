В Тверской области откроют медико-генетическую лабораторию

В Твери откроют медико-генетическую лабораторию при перинатальном центре имени Бакуниной. Финансирование проекта обсуждалось на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя отметил – открытие медико-генетической лаборатории станет важным вкладом в развитие здравоохранения Тверской области.

На площадке лаборатории планируется, в том числе проводить исследования, связанные с онкопатологиями, наследственными заболеваниями.

Здесь будут оказывать услуги жителям Верхневолжья по полису обязательного медицинского страхования – это более 1500 исследований каждый год. Также планируется принимать жителей других регионов. В общей сложности в учреждении будут ежегодно проводить порядка 1800 исследований.

На оснащение лаборатории из областного бюджета направят 25,2 млн рублей. На эти средства закупят холодильное оборудование, боксы, анализаторы, термостаты, центрифуги и другую технику.

Сотрудники Центра им. Е.М. Бакуниной уже получили сертификаты для оказания медицинских услуг в лаборатории. Открыть учреждение планируют в июле 2021 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области