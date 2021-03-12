В Тверской области откроют медико-генетическую лабораторию

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В Твери откроют медико-генетическую лабораторию при перинатальном центре имени Бакуниной. Финансирование проекта обсуждалось на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.
Игорь Руденя отметил – открытие медико-генетической лаборатории станет важным вкладом в развитие здравоохранения Тверской области.
На площадке лаборатории планируется, в том числе проводить исследования, связанные с онкопатологиями, наследственными заболеваниями.
Здесь будут оказывать услуги жителям Верхневолжья по полису обязательного медицинского страхования – это более 1500 исследований каждый год. Также планируется принимать жителей других регионов. В общей сложности в учреждении будут ежегодно проводить порядка 1800 исследований.
На оснащение лаборатории из областного бюджета направят 25,2 млн рублей. На эти средства закупят холодильное оборудование, боксы, анализаторы, термостаты, центрифуги и другую технику.
Сотрудники Центра им. Е.М. Бакуниной уже получили сертификаты для оказания медицинских услуг в лаборатории. Открыть учреждение планируют в июле 2021 года.
Пресс-служба Правительства Тверской области