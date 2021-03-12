Тверская область проведёт международный круглый стол, посвящённый жизни и служению Отечеству святого благоверного князя Александра Невского

25 марта в 15:00 в онлайн формате на площадке Zoom пройдёт международный круглый стол «На защите Отечества и веры: к 800-летию святого благоверного великого князя Александра Невского». Мероприятие

организовано Министерством экономического развития Тверской области совместно с представительствами Россотрудничества в Болгарии, Сербии и Республике Беларусь.

Торжества в честь 800-летия святого благоверного великого князя Александра Невского в этом году состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях и других регионах. Указ о праздновании памятной даты подписан Президентом России Владимиром Путиным.

Жизнь Александра Невского тесно связана с Верхневолжьем. Родина его матери – город Торопец, а родной брат Александра Невского, князь Ярослав Ярославич, был отцом Михаила Тверского. Именно здесь, на Тверской земле, в 1239 году в Торопце Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой Брячиславной.

«В евангельской истине сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Этой истине следовали и князь Александр Невский, и его потомок, князь Михаил Тверской. На тверской земле свято чтут их память», - отметил Губернатор Игорь Руденя на заседании оргкомитета по подготовке к проведению юбилейных мероприятий, посвящённых 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского.

Участие в международном круглом столе примут представители Тверского государственного университета, Тверской и Кашинской епархии Русской Православной Церкви, историки и теологи из других стран.

Будут представлены доклады о роли Александра Невского в истории Российского государства как дипломата, полководца, защитника православной веры, а также выступления о национальных героях в истории зарубежных стран.

Для просмотра мероприятия запланированы аудитории в Тверском суворовском военном училище, а также в образовательных учреждениях Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области