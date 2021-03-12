Губернатор Игорь Руденя принял решение о выплатах к Дню Победы ветеранам и детям войны

Социальную поддержку пожилых людей, вакцинацию против коронавируса, организацию экскурсий на Ржевский мемориал Советскому солдату и другие актуальные для жителей Тверской области темы обсудил 23 марта Губернатор Игорь Руденя на встрече с представителями старшего поколения, проживающими в Тверском геронтологическом центре.

Главной новость стало сообщение главы региона о том, что в Тверской области будет продолжена поддержка жителей, которых коснулась Великая Отечественная война.

«Приняли решение в этом году к 9 мая вновь обеспечить выплаты ветеранам, а также детям войны», – сказал Игорь Руденя.

В прошлом году в связи с 75-летием Победы единовременные выплаты к празднику в регионе были предоставлены не только участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, блокадникам, несовершеннолетним узникам концлагерей, которые ежегодно получают такую поддержку, но и впервые по решению Губернатора - труженикам тыла, вдовам погибших и умерших участников войны, детям войны.

В 2021-м поддержку также получат все, кто пережил годы военного лихолетья. В общей сложности это более 80 тысяч человек. Из них более 69 тысяч – дети войны, жители области, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года. Статус «дети войны» был утверждён в регионе в 2019 году. Игорь Руденя неоднократно подчеркивал: утверждение статуса - не привилегия, а уважительное отношение и поддержка людей, которые в послевоенное время восстанавливали и развивали страну.

По возвращении из геронтологического центра Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области, на котором был рассмотрен вопрос финансового обеспечения выплаты к Дню Победы всем заявленным главой региона категориям жителей Верхневолжья.

«Это наш с вами общий долг - с чувством глубокого уважения делать всё, что можно для нашего старшего поколения, которое прожило очень непростую жизнь и особенно нуждается в поддержке. Это поколение для нас бесценно. За то, что они сделали для страны, в которой мы сейчас живём, могу сказать – мы их должны на руках носить», - обратился к участникам заседания Игорь Руденя.

На заседании было принято решение сохранить в 2021-м году и размер выплаты для детей войны, тружеников тыла и вдов погибших и умерших участников войны. Как и в прошлом году они получат ко Дню Победы по 3 тыс. рублей.

Выплаты в размере 10 тыс. рублей предусмотрены инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам погибших участников ВОВ, не вступившим в повторный брак.

В общей сложности на предоставление в 2021 году региональных единовременных выплат ко Дню Победы из областного бюджета планируется направить 255,3 млн рублей.

Игорь Руденя особо подчеркнул, что все перечисления должны быть осуществлены до майских праздников.

Пресс-служба Правительства Тверской области