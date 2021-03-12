В Тверской области снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией

23 марта Губернатор Игорь Руденя провёл заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Рассмотрена текущая эпидситуация в Верхневолжье.

В настоящее время в регионе снижается количество заболевших новой коронавирусной инфекцией, заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога на 30%, случаев гриппа не зарегистрировано.

В связи со снижением количества заболевающих коронавирусом и госпитализаций пациентов планируется сокращение коечного фонда в инфекционных госпиталях. Ряд учреждений здравоохранения, где сейчас проводят лечение больных коронавирусной инфекцией, предполагается перевести в штатный режим работы оказания плановой помощи пациентам.

Кроме того, рассмотрено функционирование в регионе центров амбулаторной помощи (ЦАП). Всего с января, когда в регионе они начали действовать, медицинская помощь оказана 15895 пациентам.

По мнению Игоря Рудени, открытие центров амбулаторной помощи в Верхневолжье позволило снизить нагрузку на службу скорой медицинской помощи, поликлиники учреждений здравоохранения, а также развести потоки пациентов с подозрением на коронавирус и граждан, которым требуется плановое амбулаторное наблюдение.

В Верхневолжье открыто 12 ЦАПов. Удобство центров в том, что туда можно обращаться при первых признаках ОРВИ, подозрениях на заболевание коронавирусом, а также с положительным тестом на COVID-19. В случае подтверждения коронавируса здесь выдаются бесплатные лекарственные препараты.

Центры работают ежедневно с 8:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях - при очном обращении в регистратуру Центра.

Кроме того, на заседании оперативного штаба рассмотрен ход массовой вакцинации граждан, которая проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 66 655 человек – это 96,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион.

Пресс-служба Правительства Тверской области