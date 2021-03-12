Молодежь Тверской области вновь может претендовать на победу в конкурсе «Моя страна – моя Россия»: открыт прием заявок на 2021 год

Молодежь Тверской области приглашают поучаствовать в новом сезоне конкурса «Моя страна – моя Россия». В этом году он посвящен науке, технологиям и космосу.

«Моя страна – моя Россия» – один из проектов автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина. Он позволяет реализоваться молодым активистам страны.

Обеспечение в Тверской области возможности для самореализации и успешного воплощения инициатив - одно из главных направлений молодежной политики Тверской области, обозначенных Губернатором Игорем Руденей.

XVIII сезон конкурса «Моя страна – моя Россия» посвящен Году науки и технологий в России и 60-летию первого полета человека в космос. В 2021 году конкурс пройдет в двух возрастных категориях: 14-17 лет и 18-35 лет. Участники могут предложить свои культурные, образовательные, технические и социально-экономические проекты. Лучшие инициативы получат адресную поддержку. Содержание номинаций – а в этом году их 17 – корректируется каждый год, полный список доступен на официальном сайте конкурса https://www.moyastrana.ru/.

В этом году в обновленном списке – номинация «Моя страна. Моя история. Мой космос», посвященная юбилею первого космического полёта Юрия Гагарина. Есть и отдельная номинация для иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом – «Содружество наших стран».

Конкурс пройдет в четыре этапа. Первый – с 1 марта по 12 мая 2021 года. В течение этого периода конкурсанты размещают свои проекты на официальном сайте. Прием заявок на участие в конкурсе завершается 12 мая в 23:50 по московскому времени.

Второй этап пройдет с 13 мая по 11 июля. В его рамках пройдет заочная экспертиза проектов, определяться участники следующего этапа. Третий стартует 12 июля и продлится до 30 сентября. В это время участники приглашаются для защиты своих проектов, которая пройдет в очно-дистанционном формате. Четвертый этап – награждение – состоится в декабре 2021 года.

Авторы лучших проектов получат поддержку органов власти, возможность реализовать свою идею, получить образовательные гранты, пройти стажировки и практику в крупных российских компаниях, а также принять участие образовательных программах.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках национального проекта «Образование». В 2020 году количество участников конкурса превысило 60 тысяч человек. Среди них были представители всех 85 регионов РФ и 15 иностранных государств. Основной темой стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

В число победителей XVII конкурса «Моя страна – моя Россия» в 2020 году вошли представители Тверской области. Ален Сильченко, преподаватель Тверского государственного университета, занял второе место в номинации «Моя педагогическая инициатива», представив проект цифровой педагогической платформы Allis.School.

Обладателем специального приза в номинации «Моя страна. Моя история. Моя Победа» стала жительница ЗАТО Озёрный Александра Кукса. Молодой педагог представила программу развития этнической идентичности младших школьников с помощью декоративно-прикладного искусства.

Пресс-служба Правительства Тверской области